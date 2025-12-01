¿Marjorie de Sousa se compromete con su novio?: la actriz presume impresionante anillo

Video Hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue sus pasos: ya es modelo ¿y va por la actuación?

Marjorie de Sousa desató rumores de compromiso con su novio, el empresario Vicente Uribe, tras dejarse ver con un impresionante anillo.

Este fin de semana, la actriz sorprendió al publicar una fotografía sosteniendo la mano de quien sería su pareja. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el enorme anillo de diamante que lució en su dedo anular.

¿Comprometida?, así se dejó ver Marjorie de Sousa en Instagram. Imagen Marjorie de Sousa / Instagram



Aunque Marjorie de Sousa no aclaró si su publicación anunciaba un posible compromiso con el empresario, su postal estuvo acompañada del tema ‘Baby Love’ y el emoji de un doble corazón rosa, que tendría como significado que “el amor está en el aire”.

¿Quién es el novio de Marjorie de Sousa?

Marjorie de Sousa y Vicente Uribe comenzaron su relación en 2020, según confirmó Alberto Gómez, publicista de la actriz a People en Españól.

"Es todo un caballero", dijo. "Ellos están muy bien", agregó, alegando que Marjorie no haría más declaraciones sobre su vida privada.

El empresario tiene negocios en el rubro de la gastronomía, pero desde el inicio de la pandemia emprendió un proyecto para donar comida a los más necesitados.