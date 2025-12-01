Marjorie de Sousa

¿Marjorie de Sousa se compromete con su novio?: la actriz presume impresionante anillo

La actriz desató sospechas de haberse comprometido con su novio, el empresario Vicente Uribe, luego de compartir una fotografía en la que luce un impresionante anillo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue sus pasos: ya es modelo ¿y va por la actuación?

Marjorie de Sousa desató rumores de compromiso con su novio, el empresario Vicente Uribe, tras dejarse ver con un impresionante anillo.

Este fin de semana, la actriz sorprendió al publicar una fotografía sosteniendo la mano de quien sería su pareja. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el enorme anillo de diamante que lució en su dedo anular.

¿Comprometida?, así se dejó ver Marjorie de Sousa en Instagram.
¿Comprometida?, así se dejó ver Marjorie de Sousa en Instagram.
Imagen Marjorie de Sousa / Instagram

Más sobre Marjorie de Sousa

Hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue sus pasos: ya es modelo ¿y va por la actuación?
0:56

Hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue sus pasos: ya es modelo ¿y va por la actuación?

Univision Famosos
A Julián Gil le “preocupa” que el hijo que tiene con Marjorie de Sousa “no sepa que él es su papá”
0:59

A Julián Gil le “preocupa” que el hijo que tiene con Marjorie de Sousa “no sepa que él es su papá”

Univision Famosos
Marjorie de Sousa reacciona a acusaciones de Julián Gil sobre supuesta violencia y alcohol
0:59

Marjorie de Sousa reacciona a acusaciones de Julián Gil sobre supuesta violencia y alcohol

Univision Famosos
Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine
3 mins

Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

Univision Famosos
Famosa médium pregunta a las cartas si Julián Gil y su hijo se reencontrarán pronto
1:22

Famosa médium pregunta a las cartas si Julián Gil y su hijo se reencontrarán pronto

Univision Famosos
Julián Gil le manda revelador mensaje a su hijo Matías con Peso Pluma
0:53

Julián Gil le manda revelador mensaje a su hijo Matías con Peso Pluma

Univision Famosos
Hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa aparece al lado de Peso Pluma: esto pasó
1:01

Hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa aparece al lado de Peso Pluma: esto pasó

Univision Famosos
Marlene Favela revela una drástica decisión que tomó sobre su cuerpo: "Me siento mejor así"
0:50

Marlene Favela revela una drástica decisión que tomó sobre su cuerpo: "Me siento mejor así"

Univision Famosos
Julián Gil revela sospechas sobre por qué Marjorie de Sousa no lo dejaría ver a su hijo
4 mins

Julián Gil revela sospechas sobre por qué Marjorie de Sousa no lo dejaría ver a su hijo

Univision Famosos
¿Pleito en puerta? Marjorie de Sousa se ríe de la petición de la novia de Julián Gil de no victimizarse
0:52

¿Pleito en puerta? Marjorie de Sousa se ríe de la petición de la novia de Julián Gil de no victimizarse

Univision Famosos


Aunque Marjorie de Sousa no aclaró si su publicación anunciaba un posible compromiso con el empresario, su postal estuvo acompañada del tema ‘Baby Love’ y el emoji de un doble corazón rosa, que tendría como significado que “el amor está en el aire”.

PUBLICIDAD

¿Quién es el novio de Marjorie de Sousa?

Marjorie de Sousa y Vicente Uribe comenzaron su relación en 2020, según confirmó Alberto Gómez, publicista de la actriz a People en Españól.

"Es todo un caballero", dijo. "Ellos están muy bien", agregó, alegando que Marjorie no haría más declaraciones sobre su vida privada.

El empresario tiene negocios en el rubro de la gastronomía, pero desde el inicio de la pandemia emprendió un proyecto para donar comida a los más necesitados.

Desde que la actriz comenzó su relación con Uribe, ha tratado de mantener su noviazgo lejos de los reflectores. Sin embargo, de vez en cuando le dedica amorosos mensajes a su pareja en Instagram, tal como sucedió en marzo de 2023.

Relacionados:
Marjorie de Sousacompromiso de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX