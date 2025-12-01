¿Marjorie de Sousa se compromete con su novio?: la actriz presume impresionante anillo
La actriz desató sospechas de haberse comprometido con su novio, el empresario Vicente Uribe, luego de compartir una fotografía en la que luce un impresionante anillo.
Marjorie de Sousa desató rumores de compromiso con su novio, el empresario Vicente Uribe, tras dejarse ver con un impresionante anillo.
Este fin de semana, la actriz sorprendió al publicar una fotografía sosteniendo la mano de quien sería su pareja. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el enorme anillo de diamante que lució en su dedo anular.
Aunque Marjorie de Sousa no aclaró si su publicación anunciaba un posible compromiso con el empresario, su postal estuvo acompañada del tema ‘Baby Love’ y el emoji de un doble corazón rosa, que tendría como significado que “el amor está en el aire”.
¿Quién es el novio de Marjorie de Sousa?
Marjorie de Sousa y Vicente Uribe comenzaron su relación en 2020, según confirmó Alberto Gómez, publicista de la actriz a People en Españól.
"Es todo un caballero", dijo. "Ellos están muy bien", agregó, alegando que Marjorie no haría más declaraciones sobre su vida privada.
El empresario tiene negocios en el rubro de la gastronomía, pero desde el inicio de la pandemia emprendió un proyecto para donar comida a los más necesitados.
Desde que la actriz comenzó su relación con Uribe, ha tratado de mantener su noviazgo lejos de los reflectores. Sin embargo, de vez en cuando le dedica amorosos mensajes a su pareja en Instagram, tal como sucedió en marzo de 2023.