Hija de Marjorie de Sousa en Amores Verdaderos tiene casi 11 años y actúa en La Rosa de Guadalupe

En 2012 se estrenó la telenovela ‘Amores Verdaderos’, donde Marjorie de Sousa interpretó a ‘Kendra’, quien en la recta final de la producción, en 2013, se convierte en mamá de una niña a la que nombra ‘Mía’.

La encargada de darle vida a la primogénita del ‘Kendra’ fue Ámbar Luz, una pequeña que en aquel momento tenía tan sólo 15 días de nacida y así realizó su debut en la actuación.

En marzo de 2022, recordó aquel momento en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió algunas fotografías mientras estaba en brazos de Eiza González, Marjorie de Sousa y Francisco Gattorno.

“Un día como hoy hace 9 años grabando mi primera telenovela ‘Amores Verdaderos’. Tenía 15 días de nacida y mi personaje era ‘Mía’, hija de Marjorie de Sousa y Manuel Capetillo. La producción de Nicandro Díaz me dio mi primera oportunidad, mi hermana fue Eiza González y grabé con un excelente elenco”, precisó.

Ámbar Luz formó parte del elenco de 'Amores Verdaderos', como 'hija' de Marjorie de Sousa Imagen Instagram Ámbar Luz

¿En qué otras telenovelas y programas actuó la ‘hija’ de Marjorie de Sousa?

Tras su debut en la actuación, Ámbar Luz comenzó a formar parte de varios melodramas, como ‘Corazón Indomable’, la cual realizó con algunos meses de vida.

Ahí, interpretó a ‘Lupita’, hija de los protagonistas Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas, con quien se reencontró en julio de 2021 en las grabaciones de otro proyecto.

‘Padre’ e ‘hija’ se volvieron a ver las caras cuando formaron parte de ‘SOS Me estoy enamorando’.

A los pocos años de dar vida a la ‘hija’ de Marjorie de Sousa y de Daniel Arenas, Ámbar Luz se unió al CEA Infantil, hecho del que se siente orgullosa.

“Hoy toca Televisa, yo soy orgullo CEA”, comenta en sus publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, donde presume sus trabajos en teatro en televisión.

Otras telenovelas en las que participó Ámbar Luz fueron ‘De que te quiero, te quiero’, en la que actuó con Livia Brito y ‘Diseñando tu amor’ junto a Gala Montes.

Además se volvió un rostro recurrente de ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’, la última vez que formó parte de este proyecto fue en diciembre pasado, hecho que presumió en su perfil personal.

“Sí, soy Xóchitl, pero ya no estoy pelona como en la rosa de Guadalupe y soporten. Me divertí mucho grabando ese capítulo”, comentó.

Ámbar Luz participa en La Rosa de Guadalupe y en teatro Imagen Instagram Ámbar Luz

¿Quién es Ámbar Luz, ‘hija’ de Marjorie de Sousa?

La actriz infantil, quien está a punto de cumplir 11 años el próximo 27 de febrero, sigue vinculada al medio artístico.