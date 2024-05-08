¿Quién es Mariana Derderián, la actriz que perdió a su hijo de 6 años en un incendio?

Video Muere hijo de actriz de telenovelas a los 6 años: su papá está en coma por intentar salvarlo

La madrugada de este miércoles 8 de mayo, un incendio se produjo en el interior de la residencia de Mariana Derderián. La actriz y sus hijos se encontraban durmiendo cuando las llamas arrasaron con gran parte del primer piso.

Según reportes del sitio Bio Bio Chile, la actriz logró evacuar el inmueble con Leticia, su hija de 9 años, mientras que Pedro, el pequeño de 6 años, murió en el interior pese a los intentos de su padre, Francisco Aravena, de salvar su vida. El periodista ahora se encuentra en coma inducido.

El pequeño de 6 años falleció durante el incendio que se produjo en su casa. Imagen Mariana Derderián / Instagram

¿Quién es Mariana Derderián?

Mariana Sirvat Derderián Espinoza nació el 15 de enero de 1980 en Caracas, Venezuela. Aunque sus primeros 10 años de vida los pasó en su país natal, en 1990 se trasladó a Chile, adoptando la nacionalidad chilena de sus padres.

La intérprete de 44 años encontró su vocación por la actuación mientras cursaba la universidad. A finales de 2004 obtuvo su primera oportunidad en la teleserie ‘Brujas’, tras ganar un casting en Canal 13, de Chile.

En 2006 fue seleccionada para protagonizar ‘Floribella’, mientras que en 2008 se convirtió en la protagonista de la serie ‘Mi bella genio’.

‘Gatas y Tuercas’, ‘Amor por accidente’, ‘El último pasajero’ y ‘Mujeres primero’ fueron otros de sus proyectos.

Mariana Derderián saltó a la fama por su actuación en 'Floribella’ y 'Mi bella genio'. Imagen Mariana Derderián / Instagram



En cuanto a su vida personal, Mariana Derderián se convirtió en madre en dos ocasiones: Leticia y Pedro eran hijos de la actriz, fruto de la relación que sostuvo con el periodista, Francisco Aravena.

Los famosos habrían estado juntos alrededor de 8 años. La relación entre Mariana Derderián y Francisco Aravena terminó a mediados de 2019.