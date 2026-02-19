Ramón Ayala

Demandan a Ramón Ayala por 25 millones de dólares ante caso de presunto abuso

Ramón Ayala, su hijo y el resto del grupo del legendario cantante enfrentan una millonaria demanda en Texas que tiene que ver con un presunto abuso sexual en contra de un exempleado.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Ramón Ayala casi termina en la cárcel: una terrible confusión puso en peligro su carrera

El bufete de abogados Buzbee, dirigido por los abogados Tony Buzbee y Crystal Del Toro, presentó una demanda en nombre de un hombre identificado de manera genérica como "John Doe" contra la banda Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte por presunta agresión sexual.

Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte es uno de los grupos musicales más prominentes e influyentes en la historia de la música regional mexicana y fue fundada a principios de la década de 1970.

PUBLICIDAD

Detalles de la demanda contra Ramón Ayala y su hijo

En la demanda se menciona que "John Doe" formaba parte del equipo de apoyo itinerante del grupo del legendario artista.

Más sobre Ramón Ayala

Ramón Ayala casi termina en la cárcel: una terrible confusión puso en peligro su carrera
3:07

Ramón Ayala casi termina en la cárcel: una terrible confusión puso en peligro su carrera

Univision Famosos
Pablo Lyle no es el único: estos son los famosos que han pisado la cárcel
32 fotos

Pablo Lyle no es el único: estos son los famosos que han pisado la cárcel

Univision Famosos
Chiquis Rivera defiende a Ramón Ayala de ataques por cobrar a los fans por una foto
1:59

Chiquis Rivera defiende a Ramón Ayala de ataques por cobrar a los fans por una foto

Univision Famosos

De acuerdo con lo denunciado, la presunta víctima fue objeto de supuestas y repetidas agresiones sexuales.

"He llevado algunos de los casos de agresión sexual más grandes y de mayor repercusión en Estados Unidos. Nunca había visto el tipo de conducta denunciada en este caso. Es el más atroz e indignante que he visto. Hay que hacer algo para detenerlo, y tenemos la intención de hacerlo", dijo el abogado Tony Buzbee.

El caso se encuentra actualmente en el Tribunal Estatal del condado de Hidalgo, Texas, y se solicitan más de 25 millones de dólares en daños y perjuicios.

De acuerdo con datos del portal de la revista Billboard, el demandante "alega que el hijo de Ayala tuvo un comportamiento abusivo hacia el empleado".

John Doe afirmó que Ayala Jr. incurrió en un "patrón peligroso de conducta sexualizada y comportamiento agresivo", incluyendo " tocamientos no deseados y exponer sus genitales", citó el medio.

Ramón Ayala reacciona a millonaria demanda

El artista de 80 años emitió un comunicado en Instagram en donde dijo que los señalamientos "duelen profundamente" tanto a él, a su familia y al grupo.

"En este momento no puedo ni debo dar entrevistas, nuestro equipo de abogados está trabajando para esclarecer los hechos", dijo sin ahondar en detalles.

Video Ramón Ayala aclara si se retira definitivamente de la música
Relacionados:
Ramón Ayalademandas a famososDemandasAbuso sexualHijos de famososPapás famososFamososCelebridadesPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX