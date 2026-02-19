Ramón Ayala Demandan a Ramón Ayala por 25 millones de dólares ante caso de presunto abuso Ramón Ayala, su hijo y el resto del grupo del legendario cantante enfrentan una millonaria demanda en Texas que tiene que ver con un presunto abuso sexual en contra de un exempleado.



El bufete de abogados Buzbee, dirigido por los abogados Tony Buzbee y Crystal Del Toro, presentó una demanda en nombre de un hombre identificado de manera genérica como "John Doe" contra la banda Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte por presunta agresión sexual.

Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte es uno de los grupos musicales más prominentes e influyentes en la historia de la música regional mexicana y fue fundada a principios de la década de 1970.

Detalles de la demanda contra Ramón Ayala y su hijo

En la demanda se menciona que "John Doe" formaba parte del equipo de apoyo itinerante del grupo del legendario artista.

De acuerdo con lo denunciado, la presunta víctima fue objeto de supuestas y repetidas agresiones sexuales.

"He llevado algunos de los casos de agresión sexual más grandes y de mayor repercusión en Estados Unidos. Nunca había visto el tipo de conducta denunciada en este caso. Es el más atroz e indignante que he visto. Hay que hacer algo para detenerlo, y tenemos la intención de hacerlo", dijo el abogado Tony Buzbee.

El caso se encuentra actualmente en el Tribunal Estatal del condado de Hidalgo, Texas, y se solicitan más de 25 millones de dólares en daños y perjuicios.

De acuerdo con datos del portal de la revista Billboard, el demandante "alega que el hijo de Ayala tuvo un comportamiento abusivo hacia el empleado".

John Doe afirmó que Ayala Jr. incurrió en un "patrón peligroso de conducta sexualizada y comportamiento agresivo", incluyendo " tocamientos no deseados y exponer sus genitales", citó el medio.

Ramón Ayala reacciona a millonaria demanda

El artista de 80 años emitió un comunicado en Instagram en donde dijo que los señalamientos "duelen profundamente" tanto a él, a su familia y al grupo.

"En este momento no puedo ni debo dar entrevistas, nuestro equipo de abogados está trabajando para esclarecer los hechos", dijo sin ahondar en detalles.