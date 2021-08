María Conchita Alonso llama "ignorante" a Pepe Aguilar por exigir que su 'staff' esté vacunado

El pasado 18 de julio, el cantante publicó un video en su cuenta de Instagram en donde dijo que "mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo": "Respeto mucho la decisión de cada quien, pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros. En este caso, que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos en donde sobran las vacunas se me hace, con todo respeto, una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba donde empieza el mío", expresó.