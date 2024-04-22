Maria Conchita Alonso

María Conchita Alonso recuerda que sufrió bulimia y anorexia: su exnovio le decía "gorda"

La cantante narró cómo es que desarrolló los trastornos de la alimentación a raíz de que su pareja le dijera que estaba “gorda”. María Conchita Alonso llegó al límite de "abrirse un hueco en el esófago".

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Bioserie de María Conchita Alonso contará su relación con el narco y su "aventurilla" con Julio Iglesias

María Conchita Alonso recordó que sufrió bulimia y anorexia en su juventud a raíz de los comentarios negativos de una expareja.

La famosa cantante brindó una entrevista a Yordi Rosado, que se transmitió este 21 de abril por YouTube, y aseveró que en su adolescencia le gustaba comer golosinas, lo que le ocasionaba regaños de su madre.

PUBLICIDAD

“Tuve una época en la que estuve rellenita. Yo escondía la leche condensada debajo de mi cama, pero, imagínate, hija de unos dueños de un spa, todo el tiempo (debía estar en forma)”, explicó.

“Entonces mi mamá: ‘¡Niña, que estás dando un mal ejemplo para el gimnasio!”, contó acerca de las reprimendas que recibía.

Novio de María Conchita Alonso la acusaba de estar “gorda”

Con ese antecedente, cuando María Conchita Alonso ya era una estrella, desarrolló trastornos alimenticios que incluso le provocaron daños en los órganos.

“Fui bulímica y anoréxica, ¡claro! Yo me abrí un hueco en el esófago”, confesó la protagonista de ‘Cuerpos clandestinos’, película que puedes ver aquí en ViX.

Ella puntualizó que todo inició cuando tenía “veintipico de años” y estaba comenzado su “carrera internacional gigantesca” y lanzando su álbum ‘Acaríciame’.

Más sobre Maria Conchita Alonso

Desde su recuperación por covid-19, Paty Navidad “lamenta” que haya quienes le desean la muerte
1:35

Desde su recuperación por covid-19, Paty Navidad “lamenta” que haya quienes le desean la muerte

Univision Famosos
María Conchita Alonso defiende a Paty Navidad de quienes se burlan de ella por estar enferma de covid
3 mins

María Conchita Alonso defiende a Paty Navidad de quienes se burlan de ella por estar enferma de covid

Univision Famosos
María Conchita Alonso llama "ignorante" a Pepe Aguilar por exigir que su 'staff' esté vacunado
3 mins

María Conchita Alonso llama "ignorante" a Pepe Aguilar por exigir que su 'staff' esté vacunado

Univision Famosos
Así como Erik Rubín delató su romance con Salma Hayek, una famosa cantante confiesa que salió con él
2:00

Así como Erik Rubín delató su romance con Salma Hayek, una famosa cantante confiesa que salió con él

Univision Famosos
María Conchita Alonso se sintió como una "asesina" al abortar, pero cree que no tener hijos fue lo correcto para ella
17 fotos

María Conchita Alonso se sintió como una "asesina" al abortar, pero cree que no tener hijos fue lo correcto para ella

Univision Famosos
Ni desnuda, ni desprevenida: mira lo que María Conchita Alonso nos quería hacer creer con este video
1:22

Ni desnuda, ni desprevenida: mira lo que María Conchita Alonso nos quería hacer creer con este video

Univision Famosos
Famosas que han luchado contra la anorexia
27 fotos

Famosas que han luchado contra la anorexia

Univision Famosos
Este es el procedimiento al que se sometió María Conchita Alonso para lucir más joven (y no se hizo cirugía)
11 fotos

Este es el procedimiento al que se sometió María Conchita Alonso para lucir más joven (y no se hizo cirugía)

Univision Famosos
Muere la mamá de María Conchita Alonso
1 mins

Muere la mamá de María Conchita Alonso

Univision Famosos
María Conchita Alonso se desviste en plena calle
13 fotos

María Conchita Alonso se desviste en plena calle

Univision Famosos

“El novio que yo tenía, bello, espectacular, un músico impresionante, pero no le estaba yendo bien (…) y a mí me estaba yendo muy bien”, recordó al respecto.

“Y empezó a decirme ‘estás gorda, estás gorda’, y yo hacía de cinco a seis clases al día de balé, de jazz, de gimnasia, estaba (con) una obsesión”, añadió.

María Conchita Alonso desarrolló bulimia y anorexia

La actriz reconoció que las duras palabras de quien era su pareja la afectaron: “Entonces, al él decirme esas cosas, yo dejé de comer”.

María Conchita Alonso detalló que comenzó a medir los carbohidratos que consumía, basándose en “un librito” que adquirió, por lo que restringió sus alimentos.

“Entonces yo lo único que comía era pura grasa, refresco de dieta y café, más nada. Me puse flaca, que me veía súper bella vestida, luego me veías desnuda y horrible”, expuso.

PUBLICIDAD

No pasó mucho tiempo para que, buscando no aumentar de peso aunque consumiera dulces, ella optara por devolver lo que ingería.

“Cuando estoy promocionando aquí en México mi disco de ‘Acaríciame’, en mi hotel, abro la nevera y veo una bolsa entera de chocolate y empiezo a comer”, narró.

“(Pero) digo: ‘Voy a engordar’ y voy y vomito. Yo no sabía que existía algo que se llamaba bulimia, y más bien yo digo: “¡‘Wow’, qué chévere! ¡Qué padre, puedo comer y luego lo boto!’. Y así empecé”, sumó.

Ella expuso que al principio lo hacía “una vez al día”, posteriormente lo aumentó a “dos”: “Después era, todo lo que me metía, lo botaba”.

María Conchita Alonso obtuvo ayuda tras crisis de salud

Si bien no especificó una fecha, María Conchita Alonso compartió que sus trastornos alimenticios le provocaron una crisis de salud.

“Estoy en Nueva York y me veo en el espejo y me empiezo a ver punticos rojos por aquí (en el rostro). Se me estaban reventando las venas, y no me podía acostar a dormir porque sentía como un cuchillo (en el abdomen)”, mencionó.

Ante la situación, ella pidió ayuda a una amiga, quien le recomendó a un “doctor en Los Ángeles” que estaba “encargado de gordura y de flacura”.

“Él fue quien me salvó. Yo me había abierto un hueco en el esófago, que era como un cuchillo que me cortaba, por eso no me podía acostar a dormir, porque por ahí me salía el aire”, externó.

La artista admitió que aún hoy día le “da miedo comer ciertas cosas” por temor a recaer en la bulimia, que considera “es algo que se queda por el resto de tu vida”.

Relacionados:
Maria Conchita AlonsoAnorexiaSaludLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD