María Conchita Alonso recuerda que sufrió bulimia y anorexia: su exnovio le decía "gorda"

María Conchita Alonso recordó que sufrió bulimia y anorexia en su juventud a raíz de los comentarios negativos de una expareja.

La famosa cantante brindó una entrevista a Yordi Rosado, que se transmitió este 21 de abril por YouTube, y aseveró que en su adolescencia le gustaba comer golosinas, lo que le ocasionaba regaños de su madre.

“Tuve una época en la que estuve rellenita. Yo escondía la leche condensada debajo de mi cama, pero, imagínate, hija de unos dueños de un spa, todo el tiempo (debía estar en forma)”, explicó.

“Entonces mi mamá: ‘¡Niña, que estás dando un mal ejemplo para el gimnasio!”, contó acerca de las reprimendas que recibía.

Novio de María Conchita Alonso la acusaba de estar “gorda”

Con ese antecedente, cuando María Conchita Alonso ya era una estrella, desarrolló trastornos alimenticios que incluso le provocaron daños en los órganos.

"Fui bulímica y anoréxica, ¡claro! Yo me abrí un hueco en el esófago", confesó la protagonista de 'Cuerpos clandestinos'.

Ella puntualizó que todo inició cuando tenía “veintipico de años” y estaba comenzado su “carrera internacional gigantesca” y lanzando su álbum ‘Acaríciame’.

“El novio que yo tenía, bello, espectacular, un músico impresionante, pero no le estaba yendo bien (…) y a mí me estaba yendo muy bien”, recordó al respecto.

“Y empezó a decirme ‘estás gorda, estás gorda’, y yo hacía de cinco a seis clases al día de balé, de jazz, de gimnasia, estaba (con) una obsesión”, añadió.

María Conchita Alonso desarrolló bulimia y anorexia

La actriz reconoció que las duras palabras de quien era su pareja la afectaron: “Entonces, al él decirme esas cosas, yo dejé de comer”.

María Conchita Alonso detalló que comenzó a medir los carbohidratos que consumía, basándose en “un librito” que adquirió, por lo que restringió sus alimentos.

“Entonces yo lo único que comía era pura grasa, refresco de dieta y café, más nada. Me puse flaca, que me veía súper bella vestida, luego me veías desnuda y horrible”, expuso.

No pasó mucho tiempo para que, buscando no aumentar de peso aunque consumiera dulces, ella optara por devolver lo que ingería.

“Cuando estoy promocionando aquí en México mi disco de ‘Acaríciame’, en mi hotel, abro la nevera y veo una bolsa entera de chocolate y empiezo a comer”, narró.

“(Pero) digo: ‘Voy a engordar’ y voy y vomito. Yo no sabía que existía algo que se llamaba bulimia, y más bien yo digo: “¡‘Wow’, qué chévere! ¡Qué padre, puedo comer y luego lo boto!’. Y así empecé”, sumó.

Ella expuso que al principio lo hacía “una vez al día”, posteriormente lo aumentó a “dos”: “Después era, todo lo que me metía, lo botaba”.

María Conchita Alonso obtuvo ayuda tras crisis de salud

Si bien no especificó una fecha, María Conchita Alonso compartió que sus trastornos alimenticios le provocaron una crisis de salud.

“Estoy en Nueva York y me veo en el espejo y me empiezo a ver punticos rojos por aquí (en el rostro). Se me estaban reventando las venas, y no me podía acostar a dormir porque sentía como un cuchillo (en el abdomen)”, mencionó.

Ante la situación, ella pidió ayuda a una amiga, quien le recomendó a un “doctor en Los Ángeles” que estaba “encargado de gordura y de flacura”.

“Él fue quien me salvó. Yo me había abierto un hueco en el esófago, que era como un cuchillo que me cortaba, por eso no me podía acostar a dormir, porque por ahí me salía el aire”, externó.