Oka Giner de ‘Marea de pasiones’ está casada con un famoso comediante y tal vez no lo sabías

Actrices de 'Perdona nuestros pecados' son madre e hija en la vida real y pocos lo saben

Después de protagonizar ‘Perdona nuestros pecados’, telenovela que puedes ver en ViX, Oka Giner regresa a los melodramas junto a Matías Novoa con ‘Marea de Pasiones’, donde interpreta a ‘Luisa’.

A diferencia de su personaje, quien sufrirá por estar separada de su verdadero amor, la actriz vive un cuento de hadas, pues está casada con un famoso comediante.

Pocos saben que la estrella de telenovelas es esposa del venezolano Nacho Redondo, con quien contrajo nupcias en diciembre de 2022.

Así fue la historia de amor de Oka Giner y su esposo, la cual terminó en boda

Oka Giner y Nacho Redondo se conocieron dos años antes de llegar al altar, cuando él la contactó en redes sociales.

“Nacho me escribió en Instagram… Yo casualmente estaba buscando un novio comediante y esto no es nada de broma. Yo se lo pedí al universo, yo venía a ver comedia… Un día llegué con el corazón roto y dije ‘mira universo ya si me van a volver a romper el corazón quiero que me hagan reír’. Tres semanas y un mensaje de Nacho, leí comediante y no lo podía creer”, detalló la actriz a Hola! en 2022.

Al cabo de unas pláticas acordaron una cita a ciegas, que ella estuvo a punto de rechazar, pues no sabía si era cierto el perfil del venezolano.

“Nunca sabes qué te va a estar esperando en el restaurante”, indicó Oka Giner, quien en 2019 también habló sobre el primer encuentro que tuvo con su ahora esposo.

“Nerviosísima, decía: ‘¿y si resulta un loco?’. De verdad, todo pasa por tu cabeza porque te vas a enfrentar con una persona que no conoces… Fue increíble, me escribió por Instagram, leí por ahí que era comediante y le acepté una cita a ciegas, no sabía si me iba a salir un loco”, expresó.

Él es el famoso esposo de Oka Giner, protagonista de 'Marea de pasiones' Imagen Instagram Oka Giner

Tras un noviazgo de dos años, la actriz y el comediante se comprometieron en un viaje por Nueva York y en diciembre de 2022 se juraron amor eterno en una íntima boda en Cuernavaca, Morelos, donde estuvieron acompañados por 300 invitados.

“Fue el mejor día de mi vida. He tenido muchos días muy buenos en mi vida, pero de verdad ninguno se compara con ese día. No, no fue como lo soñé fue mucho más”, detalló Oka Giner.

Desde que tenían un tórrido romance, la actriz y Nacho Redondo han utilizado las redes sociales para presumir lo enamorados que están y ahora a casi dos años de contraer nupcias siguen gritando su amor a los cuatro vientos.

¿Quién es Nacho Redondo, el esposo de Oka Giner de ‘Marea de pasiones’?

Nacho Redondo, esposo de Oka Giner, nació el 10 de agosto de 1986 en Caracas, Venezuela.

Llevó un vida alejada del medio artístico tras graduarse de Comunicación Social, comenzó a abrirse paso en el espectáculo como guionista de un late night show en su país natal y del canal E! Entertainment.

En 2013, el esposo de la protagonista de ‘Marea de pasiones’ debutó como standupero y ha llevado su show a países como Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Colombia y España.