Dayanara Torres

Hijo de Marc Anthony debutará en importante pasarela junto a Dayanara Torres: "Me da mucha ilusión"

Dayanara Torres es la embajadora del evento de moda Casa de Campo Fashion Week que se llevará a cabo en República Dominicana. La puertorriqueña compartirá la pasarela con su hijo Ryan.

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Por:Ashbya Meré
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Video Hijo modelo de Dayanara Torres y Marc Anthony brinca a pasarelas: así se anuncia su debut

Dayanara Torres no cabe de la emoción porque será testigo del debut de su hijo menor como modelo de pasarela.

Pero será doblemente especial para la puertorriqueña, pues es la embajadora del evento Casa de Campo Fashion Week, el cual se llevará a cabo en República Dominicana y ella también desfilará.

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La presentadora confesó que no cabe de orgullo al saber que su hijo continúa construyendo su carrera profesional en el modelaje.

"Va a ser su primera pasarela, porque aunque ha hecho fotos, ha hecho portadas de revistas, va a ser la primera vez desfilando, me da mucha ilusión poder verlo ahí, pero sin que se me agüen los ojos ni nada de eso", dijo en entrevista con People en Español.

Para Dayanara es muy emotivo dejar huella junto a su hijo en un evento de moda tan importante.

“Feliz por él, loca por verlo ahí trepado, modelando, enfocado y poderlo aplaudir como mamá orgullosa”, compartió con la revista.

Reveló que desde pequeño su hijo menor se inclinó por el mundo de la moda y mostró aptitudes, pues ha forjado su propio estilo: “Siempre ha sido muy fashion. Como que conoce bien su cuerpo", añadió en la entrevista.

Además de incursionar en la moda, Ryan estudia ingeniería musical.

Ryan Muñiz, hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony.
Ryan Muñiz, hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony.
Imagen Ryan Muñiz/Instagram
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