Dayanara Torres

Hijo de Marc Anthony debuta en las pasarelas: Dayanara Torres presumió orgullosa el momento

Dayanara Torres es la embajadora del evento Casa de Campo Fashion Week en República Dominicana y su hijo Ryan fue uno de los modelos que desfiló por la pasarela.

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Por:Ashbya Meré
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Dayanara Torres vivió un momento muy especial la noche del 5 de junio, al ver a su hijo Ryan Muñiz debutar como modelo profesional en la pasarela de la Casa de Campo Fashion Week que se lleva a cabo en República Dominicana.

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La ex Miss Universe es la embajadora del evento, pero más allá de sentir nervios por su rol, confesó haber estado ansiosa por la participación de su hijo menor, quien ya tiene 22 años.

"Yo hice la pasarela, yo cerré el show de Giannina, pero yo no estaba nerviosa por eso. Yo estoy nerviosa por mi hijo que venían dos diseñadores después”, confesó en entrevista con ¡Hola! USA.

Dayanara no pudo ver la primera participación de Ry, pero sí la segunda.

“No lo vi cuando salió en la primera ronda, pero lo vi ya en la segunda y ahí sí lo grabé, lo pude gozar. Estaba temblando. No, no sabes. Y yo que no me ponga a llorar aquí, pero sí estoy segura que las venas se me brotaron de la emoción lo hizo tan también”.

Ryan Muñiz desfiló ropa del diseñador JC Lagares.
Ryan Muñiz desfiló ropa del diseñador JC Lagares.
Imagen Dyanara Torres/Instagram

La puertorriqueña compartió que Ryan, quien modeló ropa del diseñador Cristian Lagares, siguió todos sus consejos, incluso, le gritó en medio del evento para comprobarlo.

“Yo le decía a Ryan: 'No le no prestes atención a los lados, solamente derecho.' Él lo hizo exactamente como le dije y yo le grité ‘Ryan’ y ni me miró. ¡Estoy orgullosa de mi hijo!, sentenció en la entrevista con la revista.

Ryan Muñiz ha comenzado a escribir su carrera en el modelaje desde unos años, aunque esta es la primera vez que lo hace en una pasarela, pues antes había hecho fotos y portadas de revistas.

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