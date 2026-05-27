Dayanara Torres Dayanara Torres recuerda cuando salió con un desconocido que le pagó la cuenta en un restaurante Dayanara Torres confesó que en una ocasión un hombre le pagó la cuenta en un restaurante y ella dio el primer paso para contactarlo.



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Dayanara Torres confirmó que en una ocasión alguien pagó su cuenta en un restaurante y le dejó su número telefónico. La ex Miss Universe confesó que dio el primer paso y lo contactó.

Así lo contó en una publicación en Instagram del programa 'Lo Sé Todo', en donde compartieron la anécdota.

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"A Dayanara Torres un desconocido le pagó la cuenta en un restaurante y hasta le dejó su número de teléfono… Si te pasa esto… ¿lo llamas?", se lee en el mensaje del show puertorriqueño.

La presentadora no tardó en reaccionar a la publicación para confesar que estuvieron saliendo.

"¡Claro! Para agradecerle... Bastante inteligente fue, básicamente con ese gesto aseguró que lo llamara. (Y hasta empezamos a salir un tiempito)", escribió la modelo y agregó un emoji de risa.

Dayanara Torres salió con un hombre desconocido. Imagen Lo Sé Todo/Instagram

A pesar de la confesión, Dayanara no reveló la identidad del sujeto, ni tampoco contó más detalles de las citas que tuvo con él.