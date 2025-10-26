Dayanara Torres revela la verdad sobre su 'compromiso': esto hay detrás

Video Dayanara Torres anuncia la fecha en que revelará quién es su prometido

Todo quedó aclarado luego de que el pasado 22 de octubre Dayanara Torres sorprendió con una foto de su mano luciendo un enorme anillo junto a la de un hombre y con la frase: "Él preguntó...y yo dije 'sí'".

La imagen hizo suponer a muchos que la puertorriqueña se había comprometido sentimentalmente. Incluso, varios colegas de ella y celebridades la felicitaron por el aparente próximo enlace matrimonial.

Sin embargo, quedó en el aire cierto misterio porque no reveló la identidad del afortunado ni tampoco dio más detalles, pero por fin, ahora todo está claro.

Esta fue la foto que desató la ola de especulaciones sobre una próxima y supuesta boda para Dayanara Torres. Imagen Dayanara Torres/Instagram

Dayanara Torres sí se comprometió

Efectivamente, Dayanara Torres se comprometió, pero profesionalmente.

La noche de este 25 de octubre durante el evento iHeart Radio Fiesta Latina 2025 en Miami, Dayanara Torres aceptó ser la copresentadora de un show matutino de radio junto con el famoso presentador Enrique Santos, según los videos que compartió la propia cadena a través de redes sociales.

La boricua, quien ya despertaba dudas sobre una próxima boda debido a que no había dicho públicamente que tuviera novio en meses recientes, apareció sobre el escenario vestida de blanco y con velo de novia para aceptar frente a Santos el compromiso de estar con él cada mañana.

Para hacerlo oficial, hubo una ceremonia sobre la tarima haciendo alusión a lo que sería un casamiento.

"Enrique Santos, ¿ aceptas a Dayanara Torres como compañera de tu programa de radio en las buenas y en las malas?", le preguntaron al presentador a lo que respondió con un "claro que sí".

Luego fue el turno para la exreina de belleza: "Dayanara Torres, ¿estás dispuesta a comenzar todos los días de tu vida de 6 a 10 de la mañana en la radio con este individuo?"

"Sí, acepto", contestó frente a la euforia de los miles de asistentes y así quedaron zanjadas las especulaciones sobre su vida sentimental y el supuesto y misterioso novio que tenía.

Así fue el 'casamiento' entre Dayanara Torres y Enrique Santos para anunciar oficialmente que tendrán un show de radio matutino juntos. Imagen Rodolfo Soules/Instagram

Dayanara Torres ¿está soltera o no?

Horas antes de que la modelo de 50 años aclarara el misterio que causó la foto con el enorme anillo que presumió días atrás y que hizo pensar que sonarían las campanas nupciales, la periodista Mandy Fridmann reveló en el portal Las Top News más información sobre esta situación.

Ante las dudas que aún había sobre si Dayanara Torres se iba a casar y quién era su novio, la reportera aclaró: "La respuesta es 'no'".

"De manera extraoficial te podemos decir que ni se comprometió, ni se casa, por lo menos no por ahora, porque ni siquiera tiene novio".

Desde la mañana del sábado, Fridmann adelantó que lo que la ex Miss Universo daría a conocer no sería una boda sino que "tendría que ver con su próximo proyecto", el cual resultó ser en convertirse en presentadora de un show de radio matutino.