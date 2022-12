Mamá de Salma Hayek responde a los 'haters' de su hija tras polémica de Balenciaga

En los últimos años, Balenciaga se ha caracterizado por sus polémicos diseños de ropa y accesorios. Sin embargo, en noviembre de 2022, la firma de lujo española se sumergió en una mayor controversia por una campaña publicitaria que incluyó niños y elementos sadomasoquistas..

Salma Hayek se vio envuelta en el escándalo debido a que Kering, la compañía de su esposo François-Henri Pinault, es dueña de Balenciaga.

Cientos de internautas criticaron en Instagram a la actriz de ‘Elvira’ (que puedes ver gratis en ViX) por mantenerse en silencio ante la polémica de Balenciaga.

Si bien, Hayek tampoco se pronunció ante estos mensajes, pero su mamá, la señora Diana Jiménez, sí salió a la defensa de ella.

Mamá de Salma Hayek la defiende tras polémica de Balenciaga



Diana Jiménez, su exesposo Sami Hayek y su hijo Sami (papá y hermano de Salma) viajaron a Francia para compartir las fiestas decembrinas con la actriz y su familia.

En este sentido, en el aeropuerto de México, la madre de Hayek fue cuestionada sobre su hija y el escándalo de Balenciaga.

“¿Mi hija qué tiene que ver con eso?, yo pienso que como Salmita nunca ha dado nada qué decir, se agarran de ese incidente, de ese error de ese empleado, para involucrarla a ella”, comentó Diana a los micrófonos de Ventaneando, el 15 de diciembre de 2022.

Jiménez destacó que este tipo de críticas provienen sólo de la “mala vibra y mala intención de la gente”. Asimismo, señaló que Salma está por encima de estos comentarios.

“Son cosas que yo ni siquiera las quiero ver, no vale la pena Mi hija está encima de cualquier habladuría, porque no son más que habladurías”, sentenció.



La mamá de la nominada al Oscar por ‘Frida’ (que puedes disfrutar en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) también aprovechó para mandar un mensaje a los detractores de la actriz, con los que destacó lo orgullosa que se siente de ella.

"Salma no merece que la critiquen. Salma tiene muchas cosas que enseñarnos, como ser humano, su desarrollo ha sido grande, y no es porque sea mi hija, pero quiero que alguien me diga que no es cierto. Todos los que tratan de mancharla pues se les regresa, porque es la ley de la vida. Así que tranquila, que todos sepan que mi hija es grande por ella misma".



Tras defender a su hija, Diana Jiménez contó que le lleva un regalito: incienso de Palo Santo, un artículo indispensable (junto al chile en polvo) en la bolsa de la actriz.

Asimismo, habló un poco sobre su nieta, Valentina Paloma. Cree que, antes de seguir los pasos de Salma y convertirse en actriz, la quinceañera primero va a estudiar una licenciatura.

"Primero tiene que hacer una carrera más oficial. Ya veremos más adelante, ella piensa estudiar business (negocios)"

Cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones de la mamá de Salma Hayek? ¿Crees que la actriz debería decir algo con respecto a la polémica de Balenciaga?