Nadia Ferreira heredó su belleza de su mamá: Ludy cautiva en redes con su aspecto jovial

A sus 23 años de edad, la popularidad de Nadia Ferreira ha aumentado ampliamente, especialmente por su relación con Marc Anthony.

Por ello, no han faltado las preguntas sobre su vida personal, como quién es su hermana o su mamá.

Esto es todo lo que se sabe de la progenitora de la modelo paraguaya.

Ella es la mamá de Nadia Ferreira, Ludy Ferreira

La boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira contó con una dama de honor muy especial: la mamá de la novia.

Fue precisamente este detalle lo que desató gran interés por la mamá de Nadia Ferreira, Ludy Ferreira.



Lo cierto es que la exreina de belleza ha expresado en múltiples ocasiones lo importante que es su progenitora en su vida.

Por ejemplo, en entrevista con el programa ‘Curando cuerpos, sanando almas’ en abril del 2022, expresó:

“Mi mamá es la persona más importante en mi vida, es mi pilar, es la persona que me acompaña, mi mejor amiga, la persona (con) la que lloro cuando tengo que llorar, que me escucha, que me da consejos, que me acompaña, que me alienta a seguir adelante”



En un tono bromista, añadió que también es “quien me regaña bastante”.



De igual manera, reveló que su madre “siempre” la apoyó para perseguir sus sueños dentro del modelaje, pero con la condición de que no abandonara sus estudios.

En redes sociales, Nadia Ferreira suele hacer publicaciones especiales para expresarle todo su cariño y admiración a su mamá.

“Te amo mamá... y también puedo decir papá porque vos representas ambos para mi y es otra razón por la cual te admiro demasiado”, le escribió, por ejemplo, en septiembre del 2021.



A pesar de ser el gran pilar de su hija, Ludy Ferreira lleva una vida completamente alejada de los reflectores: sus perfiles de redes sociales son privados y no suele hacer apariciones públicas.

Las pocas ocasiones en las que se ha dejado ver son esporádicas postales que Nadia comparte de ella.

Aún así, estas son suficientes para saber que, incluso al día de hoy, son muy cercanas y hacen viajes juntas.



Sin duda, un detalle que ha llamado la atención de los fans de Nadia Ferreira es lo bella y jovial que luce su mamá:

“La mamá quizá tiene más (años), pero luce como de 45, muy linda”, “Qué lindas, parecen hermanas”, “Ahora entiendo de donde proviene tanta belleza”, “Tu mamá se ve tan joven, pensé que era tu hermana”, “Ahora veo belleza por partida doble” y “Ahora ya sabemos que la belleza está en los genes” son algunos de los comentarios que le han expresado en redes sociales.

¿Quién es el papá de Nadia Ferreira?

Al contrario de su relación con su mamá, la modelo está distanciada de su padre. Así lo reveó en la citada entrevista, en la que también fue cuestionada sobre su progenitor.

Aunque afirmó que “lo conozco, lo quiero muchísimo”, no es tan cercano a él. En ese sentido, añadió que “yo crecí y tuve la educación de mi mamá y, por supuesto, mi hermana también”.

Tampoco ha compartido fotos de él en redes sociales.



Cuéntanos, ¿conocías a la mamá de Nadia Ferreira?, ¿crees que se parece a ella o no tanto?

