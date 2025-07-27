Los Chicaneros

Mamá 'Chicanera' es diagnosticada con cáncer: "Ha sido un shock"

Sin poder contener las lágrimas, Cristina Bravo de 'Los Chicaneros' dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer luego de que a principios de mes le hallaron "masas" en los senos. Así reacciona la famosa familia.

Video Mamá de ‘Los Chicaneros’ llora ante diagnóstico de cáncer: su hija Antonia publica mensaje tras polémica

Hay "miedo" e "incertidumbre" entre 'Los Chicaneros' luego de que Cristina, la matriarca de la famosa familia de TikTok, diera a conocer una dura noticia.

¿Qué le pasa a Cristina, la mamá de ‘Los Chicaneros’?

Cristina Bravo apareció al lado de su esposo Nelson Botero y su hijo Nicolás en un video que colgaron en Instagram este 27 de julio.

Aunque al inicio del material esbozaron algunas sonrisas, pocos segundos después se les notó más acongojados ante lo que dieron a conocer.

" Me diagnosticaron cáncer en etapa 1, en etapa inicial", dijo Cristina, tomada de la mano de su marido.

Cristina Bravo, la mamá de 'Los Chicaneros', dio a conocer entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer.
Cristina Bravo, la mamá de 'Los Chicaneros', dio a conocer entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer.
Imagen Los Chicaneros/Instagram

"Me hicieron una cirugía y me sacaron el cáncer que tenía, pero ahora debo iniciar un tratamiento para prevención, vamos a hacer radioterapia y terapia oral", adelantó.

La mamá 'Chicanera' admitió que "no se sentía muy preparada para hablar de esto": " Hay miedo [...]. miedo de la vida, de la incertidumbre".

Cristina no pudo contener las lágrimas ante sus seguidores: "La verdad que he vivido un año muy duro, emocionalmente, y eso ha hecho que mi ser esté como en este estado de introspección, de volverme como muy callada".

"Pero hay momentos donde me quiebro y me prometí a mí misma no llorar durante el video, pero yo soy llorona", dijo limpiándose las lágrimas.

El pasado 9 de julio, y solo unos días después del nacimiento de su nieto Natanael, Cristina informó que había entrado a una cirugía porque le hallaron "masas" en los senos.

Su hija Antonia Botero, con quien se reencontró tras el alumbramiento de su hijo, no reaccionó de manera inmediata ante el anuncio del cáncer de su madre.

En los últimos meses se ha especulado que habría una supuesta discordia y distanciamiento entre la 'influencer' y 'Los Chicaneros'.

‘Los Chicaneros’ reaccionan al cáncer de Cristina Bravo

Nicolás, el hijo de Cristina Bravo, fue quien habló en nombre 'Los Chicaneros' luego de que su madre dio a conocer la noticia.

"Es como una de esas cosas que uno piensa que [...] nunca va a llegarte y luego le va a tocar a uno tan de cerca y como familia ha sido un shock", admitió.

"Como que uno no sabe qué hacer, uno no entiende muy bien qué paso seguir, pero…", reconoció el joven 'influencer'.

Video Mamá ‘Chicanera’ reacciona a ‘embates’ de su hija Antonia con el bebé tras supuesto distanciamiento
Los ChicanerosEnfermedad del cáncer FamiliaSaludTikTokTiktokersConflictos FamiliaresAntonia BoteroFamososCelebridades

