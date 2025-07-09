Mamá 'Chicanera' entra a cirugía tras conocer a su nieto: le encuentran "masas" en los senos

Video Desaparecen fotos de Antonia y su bebé en la cuenta de ‘Los Chicaneros’ en medio de rumores de pleito

Cristina Botero fue sometida a una cirugía de senos para extirparle unas "masas" que le fueron encontradas. La mamá de 'Los Chicaneros' entró a quirófano este 9 de julio, solo cuatro días después de haber conocido a su nieto Natanael, el hijo de Antonia, quien nació el sábado 5.

Fue Cristina y su hijo Nicolás quienes dieron la noticia desde la habitación del hospital con un video en redes sociales.

"Esto es algo que hemos mantenido en secreto porque es una situación un poco sensible", compartió Nicolás. "A mi mamá le descubrieron unas masas en el seno izquierdo hace un par de meses".

Madre e hijo explicaron que, a pesar de los estudios y biopsias a los que ella se ha sometido, todavía no logran identificar qué es.

"El doctor finalmente dijo que era necesario traer todo para poder analizarlo, porque no se ha podido entender realmente qué es lo que tiene y aparentemente es en ambos en ambos senos".

Cristina Botero de 'Los Chicaneros' es operada para extirparle unas "masas" de los senos. Imagen Los Chicaneros/Instagram

La mamá 'Chicanera' se dejó ver muy tranquila ante la cirugía y el proceso por el cual atraviesa.

"Estoy muy contenta y muy agradecida porque no se imaginan esta clínica y la gente, el trato y me siento bendecida de poder estar aquí y yo sé que todo va a salir bien".

El 8 de julio Nelson y Cristina Botero publicaron un par de fotografías en el hospital sin explicar la razón y agregaron las frases "Todo saldrá bien" y "Te amo".