Antonia Botero de 'Los Chicaneros' responde a quienes la comparan con "Fiona"
La 'influencer' colombiana subió 55 libras por su embarazo. Antonia Botero le envió un mensaje a sus detractores, quienes la comparan con el personaje de "Fiona".
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Antonia Botero no se quedó callada ante los ataques y críticas a su cuerpo, tras el peso que ganó por el embarazo.
A tres meses del nacimiento de su hijo Natanael, la 'influencer' colombiana compartió que bajó 5 kilos (11 libras) de los 25 (55 lb) que subió.
Con imágenes donde se le ve en el gimnasio, la mamá primeriza escribió una reflexión sobre los cambios que sufrió su cuerpo.
"Tengo cada parte de mi cuerpo llena de celulitis, los brazos gruesos, pero ¿saben qué? En vez de quedarme quejándome me muevo, hago dieta, me reto" y agregó que "va por una mejor versión" de ella.
Antonia Botero responde a críticas a su cuerpo
La creadora de contenido no se quedó callada ante las críticas que recibe y respondió a sus detractores.
"A los que creen que diciéndome Fiona es una ofensa, recuerden que ella tiene su cambio", dijo refiriéndose a las comparaciones que le hacen con el personaje de la saga 'Shrek'.
"Yo bajaré de peso, pero ustedes con ese corazón… Aunque entiendo como puede estar la vida de aquellos que le alegra meterse con él físico de alguien".
En una tercera fotografía cuestionó: "Cuando sea la Fiona de día otra vez como lo era antes, ¿con qué se van a meter a "lastimar"?".
Antonia Botero no se victimiza
En un video, la colombiana explicó que se compró ropa "cómoda" más a su medida para comenzar su transformación, pues había tomado la decisión de no "victimizarse" y hacer un cambio de estilo de vida.
"Mi cambio físico fue evidente, durante mi embarazo subí 25 kilos (55 lb). El embarazo para mí y el postparto fueron muy fuertes. Yo no la estaba pasando bien y me escudé en la comida, en la inactividad y encontré en la comida un refugio. La ansiedad se apoderó de mí de una forma en la que yo no había estado en muchos años, empecé a comer cosas que antes no comía".
Decidió no victimizarse porque esa etapa ya era parte del pasado, por eso decidió cambiar sus hábitos y regresará a hacer ejercicio.