Antonia Botero de ‘Los Chicaneros’ revela en llanto tragedia que vive: le recuerdan a su mamá

Antonia Botero, de ‘Los Chicaneros’, reveló en medio de lágrimas el difícil momento que atraviesa debido a que se extravió su gatito, Robert.

Este 29 de octubre, la ‘influencer’ subió a su cuenta de TikTok un clip en el que cuenta que se les “perdió” el minino luego de que lo sacaran a pasear a la calle por primera vez.

“Y lo estamos buscando. Llevamos todo el día, toda la noche. No aparece”, dice ante la cámara sin poder contener el llanto.

Ella detalló que el animalito podría encontrarse en medio de la maleza que se ubica en la zona donde se extravió.

“Él está en este matorral, pero yo ya me metí, todo ahí, hasta allá arriba”, explicó acerca de sus esfuerzos por hallarlo.

Visiblemente conmovida, ella manifestó: “Esto lo voy a publicar por acá para desahogarme porque ya siento que se me va a explotar el pecho”.

“Si están viendo este video y ustedes creen en Dios, una oración por Robert para que aparezca. Me siento demasiado triste”, suplicó sollozando.

Le recuerdan a Antonia Botero a su mamá en medio de su tragedia

En medio del duro episodio que está viviendo Antonia Botero, los usuarios de la plataforma digital le recordaron a su mamá, María Cristina, en los comentarios del ‘post’.

Presuntamente, la creadora de contenido estaría distanciada de su progenitora, y de su papá y hermano, pese a que esta pasa por un proceso para erradicar por completo el cáncer de mama que le diagnosticaron.

“El gato: ‘Abandonaré a mi madre humana como ella abandonó a la suya’”; escribió un internauta. “Increíble que le importa más un gato que su misma mamá”, anotó alguien más.

“El gato aplicó lo de Antonia a su mamá”; “Qué exagerada, pedía oración por un gato y no por su mamá”; “¿Y has llorado así por tu mamá?” y “Antonia buscando cualquier cosa menos a sus papás”, son otros de los mensajes.

Antonia Botero recibe mensajes en los que le recuerdan a su mamá, con quien estaría distanciada. Imagen Antonia Botero/TikTok

Esposo de Antonia Botero rompe el silencio

Ante la ola de misivas negativas que le dejaron a Antonia, su marido, Chavi, rompió el silencio con una fuerte declaración en la que la apoya.

“Te admiro por guardar silencio mientras te han atacado en tus momentos más vulnerables. Eres un ejemplo de lealtad a tu familia, una buena hija y una excelente madre”, anotó.

“Robert volverá porque Dios siempre escucha a las personas buenas”, añadió para concluir su emotivo texto, que recibió el ‘Like’ de Antonia.

Chavi apoyó a Antonia en un comentario. Imagen Antonia Botero/Instagram y TikTok