Los Chicaneros

Nace hijo de Antonia de 'Los Chicaneros' y Chavi: así le dieron la bienvenida a su bebé arcoíris

Este 5 de julio la feliz pareja informó el nacimiento de Natanael a través de Instagram. Antonia Botero y Chavi perdieron un bebé en julio de 2024.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Nace bebé 'arcoíris' de Antonia de 'Los Chicaneros' tras supuesto drama familiar

Antonia Botero de 'Los Chicaneros' y su pareja Chavi, se convirtieron en padres de Natanael, la noticia del nacimiento de su bebé arcoíris la compartieron la tarde de este 5 de julio a través de las redes sociales.

"Bienvenido al mundo y a nuestra familia, te estábamos esperando con todo el amor; conocerte fue lo más lindo de la vida. Pasaremos una vida juntos", se lee en la cuenta de 'Los Chicaneros'.

'Los Chicaneros' dieron a conocer el nacimiento de Natanael.
'Los Chicaneros' dieron a conocer el nacimiento de Natanael.
Imagen Los Chicaneros/Instagram


La pareja no reveló detalles del nacimiento del bebé, sin embargo, compartieron varias fotografías desde el hospital.

La tarde del 4 de julio Chavi informó que Antonia ya había entrado en "labor de parto".

La dura pérdida de Thiago

Natanael es un bebé arcoíris, pues meses antes de que fuera procreado, Antonia y Chavi perdieron a Thiago.

La pareja de 'Los Chicaneros' enfrentaron el doloroso momento en 2024, cuando la 'influencer' presentó complicaciones de salud durante el embarazo que llevaron a un desenlace fatal.

Ambos expresaron su dolor en redes sociales con un emotivo mensaje: "Gracias por llegar a nuestras vidas a darnos ese toque en el alma que tanto necesitábamos... Estamos destruidos por tu ausencia física, pero siempre vas a estar con nosotros".

Como parte del duelo, se tatuaron el nombre de Thiago en el brazo, gesto al que también se unieron los padres y el hermano de Antonia.

Chavi y Antonia celebrando la llegada de Natanael.
Chavi y Antonia celebrando la llegada de Natanael.
Imagen Los Chicaneros/Facebook

El embarazo de Antonia Botero

Meses después, el 27 de febrero de 2025, Antonia y Chavi anunciaron con gran emoción que estaban esperando un nuevo bebé. La joven ya tenía alrededor de seis meses de embarazo cuando decidieron compartir la noticia públicamente.

Explicaron que habían preferido mantenerlo en privado hasta asegurarse de que todo estuviera bien.

Ahora, el pequeño Natanael ya está entre sus brazos.

Los felices abuelos 'Chicaneros'.
Los felices abuelos 'Chicaneros'.
Imagen Los Chicaneros/Facebook
Los Chicaneros

