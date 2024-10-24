Mamá de Geraldine Bazán lanza dardo ante supuesta reconciliación de Gabriel Soto e Irina Baeva

Doña Rosalba Ortiz rompió el silencio sobre la vida personal de su exyerno. La madre de la actriz Geraldine Bazán se refirió por primera vez a los rumores de una supuesta reconciliación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, luego de que ambos fueran captados juntos en distintos lugares de México y Estados Unidos.

Durante un encuentro con la prensa, la exsuegra de Gabriel Soto catalogó la cercanía de los actores como “pura publicidad”. Sin embargo, también expresó que, a su perspectiva, “hay personas que no quieren estar solos”.

“Pura publicidad. Yo creo que hay ausencia de progenitores. Que le aconsejen cómo la ven aquí”, señaló en referencia a la originaria de Rusia ante las cámaras de ‘Venga la Alegría.

“Hay veces que hay personas que no aceptan que se terminó, y siguen esperando el regreso. Hay personas que no quieren estar solos, o no pueden, o no les alcanza el presupuesto para vivir solos, mantenerse solos. Yo lo que digo, mi hija siempre ha quedado como una dama. Nada más”, externó.

Doña Rosalba también especuló sobre los supuestos intereses de Irina Baeva, a quien, de manera tajante, le envió un mensaje.

“Se ha visto demasiado inteligente y se ve que no es porque lo necesite, sino es lo que le conviene. Entonces, ella se dio cuenta que en dos meses pues nadie la buscaba, aunque ella, o ellos, digan: ‘vamos a estar en el aeropuerto a tal lado’”.

“A ver, niña, preocúpate porque tu trayectoria sea reconocida. Los reconocimientos son con los premios, no con las palabras o los seguidores falsos. ¿Por qué no te llama nadie para darte un premio?”, manifestó.

Por último, doña Rosalba Ortiz halagó la carrera de su hija Geraldine Bazán, quien aseguró “ha recibido todos los premios” durante su carrera como actriz.

“A Geraldine, ella ya ha recibido todos los premios, todos, y que busques el reconocimiento del talento, con un reconocimiento. No hay nadie que hable por ti. Tráete aunque sea una temporada a tu hermana, que aprendan español para que ellos hablen por ti”, sentenció.