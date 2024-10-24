Geraldine Bazán

Mamá de Geraldine Bazán lanza dardo ante supuesta reconciliación de Gabriel Soto e Irina Baeva

Rosalba Ortiz se refirió a los rumores que apuntan una supuesta reconciliación entre su exyerno Gabriel Soto e Irina Baeva luego de que ambos fueran captados juntos en distintos lugares.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¡Muy unidos! Irina Baeva publica primera imagen junto a Gabriel Soto tras separación y así aparecen

Doña Rosalba Ortiz rompió el silencio sobre la vida personal de su exyerno. La madre de la actriz Geraldine Bazán se refirió por primera vez a los rumores de una supuesta reconciliación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, luego de que ambos fueran captados juntos en distintos lugares de México y Estados Unidos.

Durante un encuentro con la prensa, la exsuegra de Gabriel Soto catalogó la cercanía de los actores como “pura publicidad”. Sin embargo, también expresó que, a su perspectiva, “hay personas que no quieren estar solos”.

PUBLICIDAD

Más sobre Geraldine Bazán

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares
1 mins

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares

Univision Famosos
Geraldine Bazán confiesa estar distanciada de su mamá y dice la razón: le "lloró" y "rogó"
1 mins

Geraldine Bazán confiesa estar distanciada de su mamá y dice la razón: le "lloró" y "rogó"

Univision Famosos
Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto
0:58

Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto

Univision Famosos
Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia
3 mins

Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia

Univision Famosos
Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia
2 mins

Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia

Univision Famosos
¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores
1:33

¿Gabriel Soto le fue infiel a Martha Julia con Geraldine Bazán? Nueva información alimenta rumores

Univision Famosos
¿Geraldine Bazán fue la tercera en su relación con Gabriel Soto? Martha Julia reacciona así
2 mins

¿Geraldine Bazán fue la tercera en su relación con Gabriel Soto? Martha Julia reacciona así

Univision Famosos
Geraldine Bazán llevaría años “sin hablarse” con su mamá: “Tampoco tiene relación con sus nietas”
2 mins

Geraldine Bazán llevaría años “sin hablarse” con su mamá: “Tampoco tiene relación con sus nietas”

Univision Famosos
Presentadora dice si fue la tercera entre Irina y Gabriel Soto: "Quien la hace riendo..."
2 mins

Presentadora dice si fue la tercera entre Irina y Gabriel Soto: "Quien la hace riendo..."

Univision Famosos

“Pura publicidad. Yo creo que hay ausencia de progenitores. Que le aconsejen cómo la ven aquí”, señaló en referencia a la originaria de Rusia ante las cámaras de ‘Venga la Alegría.

“Hay veces que hay personas que no aceptan que se terminó, y siguen esperando el regreso. Hay personas que no quieren estar solos, o no pueden, o no les alcanza el presupuesto para vivir solos, mantenerse solos. Yo lo que digo, mi hija siempre ha quedado como una dama. Nada más”, externó.

Doña Rosalba también especuló sobre los supuestos intereses de Irina Baeva, a quien, de manera tajante, le envió un mensaje.

“Se ha visto demasiado inteligente y se ve que no es porque lo necesite, sino es lo que le conviene. Entonces, ella se dio cuenta que en dos meses pues nadie la buscaba, aunque ella, o ellos, digan: ‘vamos a estar en el aeropuerto a tal lado’”.

“A ver, niña, preocúpate porque tu trayectoria sea reconocida. Los reconocimientos son con los premios, no con las palabras o los seguidores falsos. ¿Por qué no te llama nadie para darte un premio?”, manifestó.

Por último, doña Rosalba Ortiz halagó la carrera de su hija Geraldine Bazán, quien aseguró “ha recibido todos los premios” durante su carrera como actriz.

“A Geraldine, ella ya ha recibido todos los premios, todos, y que busques el reconocimiento del talento, con un reconocimiento. No hay nadie que hable por ti. Tráete aunque sea una temporada a tu hermana, que aprendan español para que ellos hablen por ti”, sentenció.

Video Gabriel Soto e Irina Baeva publican video en el mismo lugar: ¿están de viaje juntos?
Relacionados:
Geraldine BazánGabriel SotoIrina BaevaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD