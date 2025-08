Mamá de Geraldine Bazán revela que la actriz no le habla y le manda mensaje: “Yo sé que te molesta”

Mamá de Geraldine Bazán comparte que su hija no le habla

“Nada más no se hace presente, entonces ya no la veo”, indicó, en entrevista con el programa ‘De primera mano’ este 10 de julio.

“Ahorita no me habla, pero bueno”, compartió conmovida. “Yo creo que van a pasar unos dos o tres mesecitos para que me hable”.

Mamá de Geraldine Bazán le envía mensaje

Continuando con su misiva, ella aceptó: “Yo sé que te tengo que llamar, pero no lo voy a hacer porque me vas a regañar, y tú no me llames porque me vas a decir ‘mamá, ya te dije que no hablaras’”.