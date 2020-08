Maluma no le escribió 'Hawái' a Natalia, pero le agradece a Neymar que la cantara con los grandes del PSG

"No inventen, por favor". Un día despu´es de llamar la atención al cerrar por un breve periódo su perfil de Instagram, el cantautor colombiano Maluma respondió en una transmisión en vivo la razón por la cual lo hizo y en nada tiene que ver con su ex, Natalia Barulich, ni con el hecho de que el futbolista Neymar cantó su nuevo tema 'Hawái'.

" Jamás me inspiré en una relación que pasó . Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Sé que muchos de ustesdes querían que pasara, pero no", dijo el artista entre risas.

Para Neymar, Maluma solo tiene palabras de gratitud y buenos deseos. "Yo realmente no sé si ellos (Natalia y el futbolista) están juntos. Igual, no me importa... Y si ellos son novios o lo que sea, me parece muy bien. Me parece correcto.... Entonces, yo no tengo ningún peo con él". Sí le agradeció públicamente tanto al crack brasileño como a sus compañeros de equipo del PSG que cantaran 'Hawái'. después del partido del pasado martes.