Nace Paris, la hija de Maluma y su novia Susana Gómez, reportan

La pequeña nació este sábado 9 de marzo, según reporta Tanya Charry. El cantante anunció en octubre que se convertiría en padre.

Video ¡Maluma debutará como padre de una niña! Así fue la impresionante fiesta de revelación de género

Maluma y su novia Susana Gómez se convirtieron en padres este sábado. Su hija Paris nació en una clínica de Medellín, informó Tanya Charry, reportera de El Gordo y La Flaca, en Instagram.

Fue el 19 de octubre cuando el cantante colombiano dio la noticia del embarazo en el concierto que ofreció en Washington con un video del tema 'Procura', en el que muestra imágenes junto a su novia y se aprecia la pancita de embarazo, así como fragmentos de la 'gender reveal' donde descubren que tendrían una niña a la que llamarían Paris.

Desde entonces, el intérprete de 'Felices los 4' compartió en Instagram fotos y videos de Susana donde dejó ver el crecimiento de su 'baby bump'.

El espectacular baby shower de Paris

Maluma publicó algunas fotografías de la fiesta que le organizaron a su pareja en donde la decoración fue campirana con toques elegantes en color rosa haciendo alusión a la ciudad de París.

Las imágenes revelaron que hubo divertidos juegos y hasta un toro mecánico en el que Maluma se divirtió.

El gran evento se llevó a cabo en el rancho de Medellín del cantante, por lo que amigos y familiares cercanos de la pareja estuvieron presentes.

El espectacular baby shower de Susana Gómez, la novia de Maluma.
Imagen Maluma/Instagram

Maluma y Susana Gómez: su historia de amor

A la pareja se le comenzó a relacionar en 2020, sin embargo, fue en diciembre de 2021 cuando confirmaron su noviazgo.

Susana tiene 29 años, mientras que el 'Pretty boy' cumplió 30 el 28 de enero, es colombiana y arquitecta de profesión.

De acuerdo con información de medios colombianos como Radio Blu, Gómez se divorció en 2021, aunque el romance con Maluma se dio mucho antes.

También se reporta que tienen varios años de amistad.

La pareja de colombianos estaría esperando su primer hijo.
Imagen Maluma/Instagram
