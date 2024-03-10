Revelan primera foto de Maluma con su bebé: así se ven padre e hija juntos
Se han dado a conocer nuevos detalles del nacimiento de Paris, la bebé de Maluma y su pareja Susana Gómez. Mientras tanto, el colombiano aparece en una primera foto al lado de la criatura.
En una clínica de Medellín, Colombia, la pareja del famoso cantante Maluma, Susana Gómez, dio a luz a su hija Paris.
La noticia, ocurrida este sábado 9 de marzo, fue revelada en Instagram a través de la periodista Tanya Charry de El Gordo y La Flaca.
De acuerdo con Mandy Fridmann, del portal Las Top News, la bebe del cantante llegó al mundo aparentemente en un parto "natural".
El alumbramiento habría sucedido "en la Clínica Rosario de Medellín, Colombia, y tanto Paris como su madre estarían en perfecto estado", destacó la comunicadora.
En sus redes sociales, Maluma no hizo comentarios inmediatos sobre el nacimiento de su hija ni tampoco negó ni confirmó de manera oficial la información sobre la llegada al mundo de la criatura.
Divulgan primera foto de Maluma junto a su hija
Medios como Despierta América, El Gordo y La Flaca y la revista colombiana Poder difundieron a horas de la noche de este sábado 9 de marzo la que se afirma es la primera foto de Maluma junto a su hija.
En ella se puede apreciar al intérprete junto a la bebé. Él está ataviado aún con bata y gorro de hospital, por lo que se presume que la imagen habría sido tomada solo instantes después de que la niña nació.
El cantante, de 30 años, aparece con los ojos cerrados y con el rostro pegado al de la recién nacida, a quien se le alcanza a ver una parte de la cara mientras aparece acostada y arropada en una especie de camilla.
#ExclusivaPoder— Revista PODER (@RevistaPODERcol) March 10, 2024
¡Maluma ya es papá!
Este sábado, en horas de la tarde nació París, la hija del cantante paisa y su pareja, Susana Gómez.
¡Mucho éxito a Juan Luis en esta nueva etapa! ❤️ pic.twitter.com/W9vykHYoPs
La foto no fue colgada en la cuenta oficial del compositor. Un día antes del nacimiento de su hija, Maluma sí compartió una serie de imágenes donde él y su pareja, Susana Gómez, aparecían en la que se presume es la habitación de la bebé.
"A días de conocerte", escribió el artista.
En esas fotos, la pareja reveló algunos de los detalles con los que esperaban ansiososos la eventual llegada a casa de Paris.
Por ejemplo, presumieron la cuna en la que dormirá, algunos de los peluches que decoran la habitación y un par de pequeños zapatos que usará la criatura.
Fue el 19 de octubre de 2023 cuando el cantante colombiano dio la noticia del embarazo en el concierto que ofreció en Washington con un video del tema 'Procura'.
A Maluma y Susana Gómez se les comenzó a relacionar en 2020, sin embargo, fue en diciembre de 2021 cuando confirmaron su noviazgo.