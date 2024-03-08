Maluma denuncia a establecimiento por “denigrarlo” debido a su vestimenta

Video ¡Maluma debutará como padre de una niña! Así fue la impresionante fiesta de revelación de género

Maluma, quien pronto se convertirá en padre por primera vez, denunció públicamente que por poco le prohíben el ingreso a un establecimiento debido a su vestimenta.

El cantante, de 30 años, recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para contar a sus millones de fanáticos lo que le sucedió.

¿Maluma discriminado por su ‘outfit’?

Este 7 de marzo, el intérprete de ‘Felices los 4’ compartió en la citada red social un mensaje en el que expuso lo ocurrido.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín (Colombia) porque tenía ‘shorts’”, escribió al inicio de su misiva.

Maluma no se guardó el pensamiento crítico que dicha acción le generó: “¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar?”.

“Denigrando a las personas por cómo se visten… ¡Como te veas no define quién eres! ¡No vuelvo!”, sentenció para finalizar.

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO! — MALUMA (@maluma) March 7, 2024

El colombiano no detalló ni el nombre ni cuál es el giro del negocio al que se refería, esto pese a que en las interacciones a su ‘post’ varios usuarios se lo solicitaron.

Ante su acusación, las opiniones de los internautas estuvieron divididas, ya que mientras varios lo apoyaron, muchos otros le recalcaron que existen un ‘dress code’.

“Eso, bebé, ¡no te dejes!”, “Maluma puede entrar en bol… y todos contentos” y “Si te pasa a ti, ¿qué nos espera a nosotros?”, le respondieron algunos.

“Eso se llama derecho de admisión y normas de vestimenta y son propias de cada lugar. Por lo visto no te funcionó el: ‘Usted no sabe quién soy yo’”, le contestó una persona.

¿Maluma se burla de lo sucedido?

A horas de que su queja se hiciera viral, este 8 de marzo Maluma subió a la plataforma digital una fotografía en la que aparece únicamente en ropa interior.

“¿Dónde podría entrar así?”, preguntó, añadiendo un emoji de carita carcajeándose, aparentemente haciendo alusión a lo que le ocurrió.

Maluma en espera del nacimiento de París

A finales de febrero, por medio de una historia de Instagram, el también actor dio a conocer que se encontraba en Medellín debido a la inminente llegada de su hija con Susana Gómez.

“Vine a la mejor ciudad del mundo, por menos de 24 horas, a darle un vueltón a mi bebé, a mi familia, a asegurarme que todo esté bien, por si no sabía, estamos ya próximos a tener a París, falta muy poco”, dijo Maluma.

“Pero, lastimosamente, hoy tengo que hacer una última misión, salgo de viaje y regreso el miércoles. Con la ayuda de Dios, mi gorda va a esperar a que el papá llegue”, añadió.