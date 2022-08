Maky sufrió depresión postparto y una psicosis de la que ni Juan Soler supo: contó su historia

Maky Moguilevsky y Juan Soler se convirtieron en padres en diciembre del 2004, con la llegada de su primera hija en común, Mía.

Si bien este evento estuvo lleno de felicidad, también trajo consigo una fuerte depresión para la argentina, de la que recientemente habló en entrevista con el canal de Youtube AngieMelOli.

Maky Moguilevsky confesó que sufrió depresión postparto

"A mí me dio depresión postparto y yo nunca lo supe", externó la actriz de 'El juego de la vida' en una charla publicada el pasado 11 de agosto.

Según comentó, esta enfermedad le llegó después de haber dado a luz a Mía, su primera hija, pero debido a que no sabía de qué se trataba, nunca la atendió.

La depresión postparto llevó a Maky Moguilevsky a vivir en una psicosis

Son varias las famosas que han hablado de su experiencia con la depresión postparto, pero en el caso de la ex esposa de Juan Soler, esta se transformó “en una especie de psicosis en la que “yo todo el tiempo pensaba que mis hijas o yo nos podíamos morir”.

Esto, a su vez, afectó gravemente su día a día, puesto que modificó sus actividades para evitar poner en riesgo a sus seres queridos.

“Empezaba ‘tengo que ir a arreglarme el pelo a la peluquería, pero no voy a ir al de Las Águilas, voy a ir al del ‘shopping’ porque ahí no me pueden secuestrar, porque igual en Las Águilas puede entrar un hombre armado y secuestrarme y en eso temblar y caerse mi casa y morirse mis hijas”, era su proceso de pensamiento.



A pesar de lo difícil que fueron esos años para la actriz y conductora, no lo habló ni siquiera con su entonces esposo, pues pensaba que era simplemente su forma de ser.

“La gente que estuvo conmigo en ese tiempo, jamás se dio cuenta, pero yo adentro vivía un infierno”, expresó.



Lo que hizo más complicados esos momentos fue la falta de comprensión de otras personas, como el propio Juan Soler:

“(A) él a veces no le gusta sentarse y platicar de estas cosas y me decía ‘¿por qué estás mal?, ¿por qué estás mal?, tienes todo y yo decía ‘tiene razón, tengo todo’ y todo el mundo ‘ay, te casaste con el más guapo, pero cómo, ¿pero no estás feliz?



Lo que le ayudó a Maky Moguilevsky a salir de ese estado de psicosis fue, en primera instancia, mudarse a Miami.

“Eso redujo mis temores, porque me fui a vivir a una isla en la que andábamos en carrito de golf, no había el peligro de que el secuestro, el temblor”.



Además, la actriz empezó a hacer ejercicio y cambió su alimentación, lo que la llevó a darse cuenta de que previamente estaba deprimida.