Maki y Valentino Lanús se reencuentran: ella hace confesión sobre su ex y así reacciona él

Una de las parejas más famosas a finales de la década de los noventa fue la de Maki Moguilevsky y Valentino Lanús, quienes a más de 30 años de su noviazgo se reencontraron en el programa Cuéntamelo Ya!

La tarde de este lunes 15 de enero, Valentino Lanús visitó el programa de espectáculos en compañía de Susana González para promocionar la telenovela que protagonizan, ‘Tu vida es mi vida’.

Aunque al principio la conductora de Cuéntamelo Ya! y el actor se mostraron profesionales y se limitaron solo a hablar del estreno de la telenovela en México, con forme avanzó la plática intercambiaron anécdotas sobre el tiempo que estuvieron juntos, dando muestra de lo bien que se llevan a más de 30 años de su separación.

Valentino Lanús y Maki Moguilevsky se reencontraron en Cuéntamelo Ya! Imagen Cuéntamelo Ya! / TelevisaUnivision

Maki hace confesión sobre Valentino Lanús, su exnovio

En entrevista con su exnovia, Valentino Lanús reveló que mucho antes de que la productora Angelli Nesma le propusiera regresar a la actuación, él tuvo un sueño revelador junto a Susana González, lo que lo hizo aceptar de inmediato trabajar con ella.

“Soñé con ella dos días antes de que me hablara Angelli Nesma”, reveló el actor, lo que dio pie para que Maki confesara que su exnovio suele tener sueños premonitorios. “Eso es muy de él”, confirmó.

Las cosas no quedaron ahí, ya que en medio de la entrevista, cuando Susana González se deshacía en halagos por su compañero de telenovela, Maki comenzó a bromear.

“Cuando yo hablé con Angelli, lo único que pedí es que fuera un compañero con esos con los que te puedes llevar increíble… super respetuoso, cálido…”, dijo Susana, a lo que respondió Maki: “Eso no sé, eso no sé”, desatando la carcajada entre los actores, así como una complicidad con su ex.

Finalmente, la exesposa de Juan Soler publicó una fotografía junto a su exnovio en sus historias de Instagram, donde le deseó lo mejor en su nuevo proyecto.

Maki le deseó lo mejor a su exnovio en su regreso a la actuación. Imagen Maki Moguilevsky / Instagram