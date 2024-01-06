Maki Moguilevsky "llora" al ver a su exmarido y a su exnovio juntos

Video El divorcio con Maki no fue el fin para Juan Soler: gracias a esto pudo estar con su primer amor

Maki Moguilevsky, quien estuvo casada con Juan Soler por 15 años, atrajo miradas con la inesperada reacción que tuvo al ver a su exmarido y a su exnovio, Valentino Lanús, juntos en televisión.

Todo sucedió en un descanso del programa Cuéntamelo Ya!, del que la argentina es titular, ahí la conductora quedó impresionada al ver un promocional de la nueva telenovela 'Tu vida es mi vida', en la que ambos actores participan.

"¿Maki qué estás viendo?", le cuestionó el reportero de TVyNovelas a la presentadora, quien sin dudarlo y entre risas respondió que "lloraría" al ver a sus exparejas juntas.

"A mi exmarido y a mi exnovio, puros ex aquí… Voy a llorar", precisó la argentina en el video publicado en la cuenta de Instagram de la revista, quien simuló que estaba llorando al ver la imagen de Juan Soler y Valentino Lanús junto a Susana González, con quien compartirán créditos en la telenovela.

La publicación en la cuenta oficial de Instagram del programa Cuéntamelo Ya! recibió un sinfín de reacciones, mientras algunos se rieron con la grabación, otros aplaudieron la peculiar reacción que tuvo a la foto de sus exparejas.

Maki "llora" al ver a sus exparejas juntas. Imagen TVyNovelas/Instagram

Así fue la historia de amor de Maki y Juan Soler

El flechazo entre los actores se dio en los pasillos de Televisa a principios de la década de 2000, cuando él grababa la telenovela 'La Otra', mientras que ella 'El Juego de la Vida'.

Pese a que Juan Soler dijo que se enamoró casi de inmediato de la conductora al ver cómo trataba a su mamá, la relación comenzó un año después, pues ella en ese entonces era pareja de Valentino Lanús.

En 2002, comenzaron su noviazgo y tras varios meses de romance, en diciembre de 2003 se casaron en una íntima ceremonia en Acapulco, Guerrero.

Fruto de su matrimonio nacieron sus hijas: Mía en 2004 y Azul tres años después.

Pese a ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, en 2018 sorprendieron al anunciar su divorcio con un breve comunicado.

Maki y su tórrido noviazgo con Valentino Lanús

Antes de contraer nupcias con Juan Soler, Maki fue pareja de Valentino Lanús, quien años después fue novio de Jacky Bracamontes, actriz que se convirtió en una de las mejores amigas de la conductora.

La presentadora y el actor fueron pareja dos años, a finales de la década de 1990.

Valentino Lanús ha hablado públicamente de su romance con Maki y afirma fue "muy importante, de mucha pasión, de equilibrio".

En la telenovela 'El juego de la vida' compartieron créditos, pero ya habían terminado su relación y, aunque se especuló sobre una reconciliación, el actor ya pretendía a Bracamontes.