Francisca y otras famosas que hablaron de su depresión posparto para dar ánimo a otras mamás

En el caso de la conductora de Despierta América, la depresión le llegó mientras estaba embarazada. En entrevista con Jomari Goyso, Francisca admitió que se sintió mal durante esos meses.

La dominicana le dijo a su compañero que ella sólo quería “dormir y se sentía fea”, pero se dio cuenta que se trataba de depresión. Sin embargo, cuando nació el pequeño Gennaro se liberó de todos esos sentimientos y ahora está lista para tener otro bebé.

Aislinn Derbez

En entrevista con El Gordo y La Flaca en 2019, la actriz y Alessandra Rosaldo hablaron sobre su relación. Al final, Aislinn mencionó su experiencia con la depresión postparto.



En el momento de la plática, la hija de la mexicana, Kailani, tenía tan sólo un año. De acuerdo a lo que dijo Aislinn la experiencia fue “abrumadora” y es algo que debería normalizarse más.

Durante una rueda de prensa unos meses después, la intérprete expresó que aunque su familia la apoyó en todo momento, fue muy visible su tristeza durante el show ‘De viaje con los Derbez 2’.

Alessandra Rosaldo

En el programa de El Gordo y La Flaca antes mencionado, la actriz confesó que ella también experimentó ese padecimiento.

Me acuerdo haber pensado ‘cómo es posible que ahora que estoy más acompañada que nunca en mi vida es cuando más sola me siento’. Haber sentido ‘Me estoy volviendo loca, ¿qué me está pasando?’. Afortunadamente yo busqué ayuda”, dijo la esposa de Eugenio Derbez

Marjorie de Sousa

La venezolana le dio la bienvenida a su hijo Matias en 2017 y durante una entrevista con Lili Estefan confesó que padeció depresión postparto y que no quería que nadie tocara a su bebé.

Adicionalmente, dijo que durante 10 días no se alejó de su cuarto porque lo único que hacía era estar al pendiente de su hijo.

Galilea Montijo

En 2012 la conductora de Hoy dio a luz a Mateo y poco después le dijo a Tanya Charry que le dio depresión y que lloraba de todo, preocupada por la condición del mundo.

Durante el programa Despierta América en 2016, confesó que ella no creía en esa enfermedad. Fue cuando tuvo a su bebé que se dio cuenta que era algo químico y comenzó a tomar medicamentos recetados: “Fue como comenzar a ver la vida de colores otra vez”.

¿Qué es la depresión postparto?

La Asociación Psiquiátrica Americana indica que una de cada cinco mujeres experimenta síntomas como tristeza y angustia. Además, dos de cada 1,000 mujeres sufren de psicosis postparto con episodios paranoicos, alucinaciones y deseos de hacerse daño o de lastimar a sus hijos.

