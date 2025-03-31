Majo Aguilar

Majo Aguilar revela que su sobrino de 7 años padece cáncer: pide ayuda “con urgencia”

La cantante compartió que el pequeño Arturo se encuentra enfrentando una batalla contra la leucemia. Debido a la delicada situación, ella solicitó apoyo a sus fanáticos.


Por:Dayana Alvino
Majo Aguilar dio a conocer que su sobrino, de solamente 7 años, padece leucemia, por lo que hizo una petición urgente para poderlo ayudar.

Este 30 de marzo, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un video en el que explicó la situación a sus miles de seguidores.

“Les voy a platicar de Arturo, mi sobrino, es un bebé, porque para mí es un bebé todavía, de 7 años, que está luchando contra una enfermedad muy fuerte que es la leucemia”, dijo.

De acuerdo con Mayo Clinic, dicho padecimiento “es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático”.

“Él lleva ya un tiempo en tratamiento”, contó al respecto, “y es una persona muy fuerte, pero que necesita de nosotros”.

Majo Aguilar pide apoyo para su sobrino

En esta misma oportunidad, Majo Aguilar expuso el motivo por el que el pequeño Arturo Pérez Mena requiere el respaldo de todos aquellos que puedan.

“Necesita con urgencia plaquetas”, explicó, detallando que “ahorita sí es muy” apremiante se realicen las donaciones para el menor.

Ante la delicada situación, la cantautora solicitó de “favor” que, a quienes les sea posible, acudan al hospital, el Centro México ABC en la Ciudad de México, para apoyarlos.

En imágenes que difundió se detalla que para poder ser candidato al procedimiento se requiere, entre otras cosas, nunca haber recibido transfusiones o trasplantes de órganos, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 110 libras (50 kilos).

Majo Aguilar solicitó ayuda para su sobrino Arturo, quien padece leucemia y necesita donación de plaquetas.
Majo Aguilar solicitó ayuda para su sobrino Arturo, quien padece leucemia y necesita donación de plaquetas.
Imagen Majo Aguilar/Instagram

Majo Aguilar destaca la labor de sus primos, padres de Arturo

Antes de finalizar su clip, Majo Aguilar resaltó el trabajo que han hecho los papás de Arturo durante esta difícil complicación en su salud.

“Mis primos son unos… creo que no hay una palabra para explicar lo que ellos son y lo que han hecho por su hijo… de entereza y de lucha”, aseveró.

La compositora no especificó si actualmente el nene está internado en la clínica y tampoco brindó pormenores de su estado.

En mayo de 2020, Johanna Mena, familiar de la artista, desveló por medio de Facebook que a su retoño le “acababan de detectar” la leucemia.

Entonces, ella aseguró que estaban “tranquilos” pues el diagnóstico había llegado “a tiempo”: “No les voy a mentir, es un camino muy largo, pero nosotros lo estamos acompañando”.

Johanna Mena, prima de Majo Aguilar, anunció que su hijo Arturo fue diagnosticado con leucemia.
Johanna Mena, prima de Majo Aguilar, anunció que su hijo Arturo fue diagnosticado con leucemia.
Imagen Johanna Mena/Facebook
Majo AguilarEnfermedad del cáncer Famosos

