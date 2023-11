"Las rodillas duelen": Maite Perroni dice que estar de gira con RBD no es lo mismo que hace 20 años

Christopher Uckerman fue el primero en presentar problemas de salud, el 1 de septiembre informó sobre su padecimiento: "He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo en cuestión de la tiroides, se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado". Sin embargo, con el tratamiento mejoró y ha podido continuar con el tour.