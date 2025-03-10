Maite Perroni

Maite Perroni reacciona a afirmación de que tendría una fortuna de 6 millones de dólares

La cantante respondió si es verdad que su riqueza asciende a esa cantidad. Este fin de semana, ella celebró su cumpleaños número 42.

Dayana Alvino.
Maite Perroni reaccionó ante el reporte de que su fortuna habría alcanzado el año pasado la cantidad de 6 millones de dólares.

Es el sitio web Celebrity Net Worth el que informa que presuntamente el patrimonio neto de la actriz y cantante ascendía a dicha cifra en octubre de 2024.

Maite Perroni reacciona a información de sus finanzas

Ante el dato que está relacionado con su capital, Maite Perroni fue contundente al responder si es verdad que posee esa suma de dinero.

“¡No me avisaron antes, oigan! Me hubieran dicho”, desmintió en declaraciones presentadas por ‘Ventaneando’ este 10 de marzo.

Sobre lo compartido en el portal, ella indicó: “Pues no sé quién la cuantificó ni cómo porque, hasta donde yo sé, eso es confidencial”.

“Entonces, no hay manera de que la gente sepa realmente cuáles son las condiciones ni contractuales ni de vida ni mucho menos económicas de otro ser humano”, agregó.

La protagonista de telenovelas como ‘La Gata’, que puedes ver aquí en ViX, señaló: “Creo que es importante mantener la cordura y no hacer ese tipo de confirmaciones”.

“Hay tantas cosas que se dicen que no hay que poner atención”, sentenció para concluir su postura ante este tema.

Maite Perroni celebra su cumpleaños

Este domingo 9 de marzo, Maite Perroni celebró su cumpleaños número 42, por lo que en sus historias de Instagram ‘reposteó’ las felicitaciones que le hicieron llegar.

Aunque ella no lo retomó, Christian Chávez, quien fuera su compañero en RBD, le dedicó una publicación en su propio perfil de la red social.

El colgó tres fotografías en las que ambos aparecen interactuando tanto arriba como debajo de un escenario, capturadas a lo largo de este tiempo.

“En tu abrazo encuentro el rumbo para desafiar al mundo y tu voz me hace bien cuando alguien es cruel. Todo es más seguro”, escribió.

“Feliz cumpleaños, hermana. Eres una mujer maravillosa, una madre ejemplar y un ser lleno de amor y fuerza para luchar contra todo. Para ti todas las bendiciones… para ti la felicidad eterna”, añadió.

Christian Chávez dedicó una felicitación a Maite Perroni por su cumpleaños.
