“Me admiran mucho”: Lyn May reveló cómo es su relación con sus tres hijas

Lyn May es una de las celebridades más conocidas en México, pues lleva más de cuatro décadas dentro del mundo del espectáculo. Aunque la vedette siempre se muestra transparente con su vida privada, hay un tema en el que casi nunca ahonda: sus hijas.

La actriz de 68 años reveló en una entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ que tuvo una infancia complicada. Comentó que nunca tuvo un padre, por lo que fue educada por su madre y su abuela.

Asimismo, la vedette explicó que tuvo a su primera hija cuando sólo tenía 14 años y aunque vivía una situación complicada, trató a su primogénita como “una muñequita”.

“(Era) Muy buena madre, porque era mi muñequita, era una niña. Yo no había tenido muchas muñecas (...) Mi regalo fue una muñequita, la adoré”, puntualizó May.



La también cantante confesó que el padre de sus dos primeras hijas era un hombre violento, de quien se separó a los 16 años. Al regresar a su natal Acapulco, comenzó a trabajar para mantener a sus pequeñas.

“Me golpeaba tres veces al día, entonces cuando nació mi hija, a los 16 años, me vine para acá con mi abuelita otra vez. (...) Le tenía pavor, entonces fue que anduve trabajando por aquí por Acapulco”, señaló.

¿Cómo es la relación actual de Lyn May con sus tres hijas?

En una entrevista para '¡Suéltalo aquí!', Liliana Mendiola Mayanes (su nombre real) contó cómo se lleva con sus tres hijas ahora que son adultas y aseguró que todo va bien y la “admiran mucho”, pues a pesar de que las molestaron en la escuela cuando eran pequeñas (por la ocupación de su madre), no tienen resentimientos.

"Me admiran mucho, me quieren mucho. Les di todo, les di de todo a las tres; le di más a las grandes porque yo sentía que habían sufrido mucho más, pero por amor no quedó. Las amo, las quiero mucho a mis hijas”.

Lyn May se defendió de sus ‘haters’

Con una publicación en su cuenta de Instagram, la vedette de 68 años se defendió de sus haters y aseguró que pronto lanzará más música, esto luego de dar a conocer su canción de reggaeton ‘La loba’, la cual está hecha en conjunto con OG El Movimiento y Rene Ortiz.

“Si les molesta mi luz tápense los ojos. YO SOY LYN MAY LA LOBA. Pronto esperen más música. Atte: Yo”.