"Madonna mexicana": Lyn May compartió una foto con un piano y así reaccionaron sus fans

Van dos semanas de este año y Lyn May ya sorprendió a sus seguidores de Instagram con una fotografía para romper las redes después de lanzar el tema ‘La Loba’ el cual es una forma de respuesta a la canción ‘Perra’ del reggaetonero J Balvin.

La bailarina ha desarrollado un gusto por la música, así lo ha demostrado con su canción ‘La Loba, éxito con el que mandó un contundente mensaje al colombiano J Balvin, situación que aparentemente no le agradó y provocó enojo al intérprete.

Durante una entrevista con el programa ‘De primera mano’, la actriz, quien estuvo en tendencia al manifestar su embarazo a lo largo del 2021, apuntó que el reggaetonero se molestó con ella después de acusarlo de machista en su reciente 'hit', a tal grado que el colombiano cortó cualquier conexión con ella.

"J Balvin se quejó conmigo, se enojó, por eso subió más la canción. Está enojado porque le dije 'cabr*n'... le dije: '¿por qué atacas a las mujeres en la canción?' y pues se molestó. Es un cabr*n porque anda atacando, ese video donde le pega a las mujeres latigazos”.



Lyn aprovechó las cámaras para recalcar que J Balvin ha hecho comentarios machistas a través de su música.

"Para qué anda haciendo esas cosas. Las mujeres se respetan, nació de una mujer... qué no chin**e porque si no yo sí se la voy a mentar, aunque reclame me lo voy a chin*ar”.

Asimismo, la vedette expresó los sentimientos que tiene a sus fans por apoyarla en cada proyecto que realiza.

"Cada día me apoyan más, ya me tienen hasta arriba con 'La loba'. Está triunfando 'La loba' en todo el mundo, ya tenemos el primer lugar y eso me encanta”.

Lyn May posó junto a un piano y sus fans le aplaudieron

Tras las declaraciones para el cantante, Lyn posteó en su cuenta de Instagram una fotografía en donde apareció al lado de un piano, ahí utilizó una peluca rosa, vestido transparente con pedrería y tanga.

“¡Esperen pronto más música! De parte de mí, gracias por el apoyo a todos ustedes”.



De inmediato fans de la actriz comenzaron a llenar de elogios la publicación que tenían frente a ellos:

“Gracias a ti por darnos esas joyitas”, “La Madonna mexicana”, “Me encantas”, “Saludos, señora del arte”, “Se ve muy hermosa”, “Guapísima, tía Lyn”.

La fotografía de Lyn May supera los 4 mil me gusta. Cabe recalcar que nunca ha tenido problemas por mostrar su cuerpo o realizar movimientos sensuales, gracias a eso la han mantenido vigente y seguir en boca de muchos.