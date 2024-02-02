Luis Miguel

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se casan? Ella desata rumores de boda con estas fotos

La diseñadora hizo una publicación en Instagram que encendió los rumores de un posible enlace matrimonial.

Luis Miguel y Paloma Cuevas desataron rumores de boda recientemente. Las especulaciones de que el cantante y la diseñadora española podrían unirse en matrimonio se intensificaron después de que ella compartiera en su cuenta de Instagram que está trabajando en un nuevo proyecto con su amiga, la diseñadora Rosa Clará.

En su publicación, Cuevas escribió: "Nuevos proyectos que ilusionan, con amigas llenas de belleza y luz @rosa_clara #palomacuevasxrosaclara2024 #vestidosdefiesta #bodas #gratitude" junto a algunas imágenes, entre las que destacan telas y bocetos de vestidos de novia. Esta publicación provocó un gran revuelo entre los internautas, quienes comenzaron a especular que Cuevas y Luis Miguel podrían estar planeando su boda.

Paloma Cuevas levanta sospechas de posible boda con Luis Miguel.
Paloma Cuevas levanta sospechas de posible boda con Luis Miguel.
Imagen Paloma Cuevas/Instagram

A pesar de que Luis Miguel y Paloma Cuevas no han sido vistos juntos recientemente, todo indica que siguen disfrutando de su romance. Según reporta la revista Quién, Cuevas hizo su debut oficial como diseñadora de modas en marzo de 2022 con vestidos de fiesta y ocasiones especiales junto a Rosa Clará.

Por el momento, todo queda en especulaciones, ya que Luis Miguel es conocido por ser extremadamente reservado con respecto a su vida personal.

Paloma Cuevas y Rosa Clará.
Paloma Cuevas y Rosa Clará.
Imagen Paloma Cuevas/Instagram

Papá de Paloma Cuevas no descartó que su hija se case con Luis Miguel

Victoriano Valencia, padre de Paloma Cuevas, dejó entrever en abril de 2023 que sí ve como una posibilidad que la diseñadora y el cantante se casen: "puede haberla", respondió para Europa Press.

El suegro de Luis Miguel se mostró contento por la relación de su hija: "Es un señor, es un caballero y es lo que pretende uno para sus hijos, ¿no? Que encuentren lo mejor y él es un verdadero señor, verla feliz es mi sueño".

Foto©2023: 305shock/ Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE Recien Liberadas Enero 15, 2023 Fotos tomadas el 29 de Diciembre del 2022- Luis Miguel y Paloma Cuevas de compras en un mall de Madrid. Estas fotos confirman los rumores de la relación que mantiene la pareja al ir caminando abrazados por los pasillos del centro de compra y en la escalera mecanica. Según la revista Semana el dia 28 habían cenado juntos en el restaurante Porto Novo y brindaron con un vino de 500 Euros.
Foto©2023: 305shock/ Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE Recien Liberadas Enero 15, 2023 Fotos tomadas el 29 de Diciembre del 2022- Luis Miguel y Paloma Cuevas de compras en un mall de Madrid. Estas fotos confirman los rumores de la relación que mantiene la pareja al ir caminando abrazados por los pasillos del centro de compra y en la escalera mecanica. Según la revista Semana el dia 28 habían cenado juntos en el restaurante Porto Novo y brindaron con un vino de 500 Euros.
Imagen The Grosby Group

La historia de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas

El cantante y la diseñadora se conocieron en su infancia, pues el padre de Luis Miguel era muy amigo del torero Victoriano Valencia, papá de Paloma, y a lo largo de su vida han mantenido una amistad.

En octubre de 1996 la española contrajo nupcias con el torero Enrique Ponce, con quien 'El Sol de México' también creó un lazo de amistad. Incluso, en 2007 la pareja de esposo bautizaron a Miguel, el hijo mayor que el cantante procreó con Aracely Arámbula.

Don Victoriano Valencia ha mostrado su total aprobación de que la estrella de la música sea su yerno: "En boca de él, siempre ha dicho que Paloma es el amor de su vida. Es un caballero, un grandioso artista, allí está la prueba de miles de canciones", declaró el extorero a Europa Press en abril de 2023.

En junio del año pasado la pareja asistió a la boda de Anne-Marie Colling y Daniel Clará en París, donde con su aparición confirmaron su romance. A partir de ese momento han sido captados en varias ocasiones por los paparazzi en España, incluso, se le ha visto a Luis Miguel conviviendo alegremente con las hijas de su novia.

Luis Miguel y Paloma Cuevas ya pasaron juntos sus vacaciones de Semana Santa, a la pareja se les sumaron las hijas de Paloma.
Luis Miguel y Paloma Cuevas ya pasaron juntos sus vacaciones de Semana Santa, a la pareja se les sumaron las hijas de Paloma.
Imagen G3/The Grosby Group

Además, en junio de ese año Paloma confirmó en entrevista con El País que sí mantenía una relación con el cantante: "Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos".

Paloma Cuevas acompañó a Luis Miguel a la boda de su hija Michelle Salas, quien se casó con Danilo Díaz en octubre pasao en una boda de ensueño en La Toscana Italiana.

La pareja ha sido discreta respecto a sus apariciones, pues no se le ha visto a la empresaria acompañando a Luis Miguel a la gira mundial que está llevando con gran éxito.

