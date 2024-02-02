¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se casan? Ella desata rumores de boda con estas fotos
La diseñadora hizo una publicación en Instagram que encendió los rumores de un posible enlace matrimonial.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Luis Miguel y Paloma Cuevas desataron rumores de boda recientemente. Las especulaciones de que el cantante y la diseñadora española podrían unirse en matrimonio se intensificaron después de que ella compartiera en su cuenta de Instagram que está trabajando en un nuevo proyecto con su amiga, la diseñadora Rosa Clará.
En su publicación, Cuevas escribió: "Nuevos proyectos que ilusionan, con amigas llenas de belleza y luz @rosa_clara #palomacuevasxrosaclara2024 #vestidosdefiesta #bodas #gratitude" junto a algunas imágenes, entre las que destacan telas y bocetos de vestidos de novia. Esta publicación provocó un gran revuelo entre los internautas, quienes comenzaron a especular que Cuevas y Luis Miguel podrían estar planeando su boda.
A pesar de que Luis Miguel y Paloma Cuevas no han sido vistos juntos recientemente, todo indica que siguen disfrutando de su romance. Según reporta la revista Quién, Cuevas hizo su debut oficial como diseñadora de modas en marzo de 2022 con vestidos de fiesta y ocasiones especiales junto a Rosa Clará.
Por el momento, todo queda en especulaciones, ya que Luis Miguel es conocido por ser extremadamente reservado con respecto a su vida personal.
Papá de Paloma Cuevas no descartó que su hija se case con Luis Miguel
Victoriano Valencia, padre de Paloma Cuevas, dejó entrever en abril de 2023 que sí ve como una posibilidad que la diseñadora y el cantante se casen: "puede haberla", respondió para Europa Press.
El suegro de Luis Miguel se mostró contento por la relación de su hija: "Es un señor, es un caballero y es lo que pretende uno para sus hijos, ¿no? Que encuentren lo mejor y él es un verdadero señor, verla feliz es mi sueño".
La historia de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas
El cantante y la diseñadora se conocieron en su infancia, pues el padre de Luis Miguel era muy amigo del torero Victoriano Valencia, papá de Paloma, y a lo largo de su vida han mantenido una amistad.
En octubre de 1996 la española contrajo nupcias con el torero Enrique Ponce, con quien 'El Sol de México' también creó un lazo de amistad. Incluso, en 2007 la pareja de esposo bautizaron a Miguel, el hijo mayor que el cantante procreó con Aracely Arámbula.
Don Victoriano Valencia ha mostrado su total aprobación de que la estrella de la música sea su yerno: "En boca de él, siempre ha dicho que Paloma es el amor de su vida. Es un caballero, un grandioso artista, allí está la prueba de miles de canciones", declaró el extorero a Europa Press en abril de 2023.
En junio del año pasado la pareja asistió a la boda de Anne-Marie Colling y Daniel Clará en París, donde con su aparición confirmaron su romance. A partir de ese momento han sido captados en varias ocasiones por los paparazzi en España, incluso, se le ha visto a Luis Miguel conviviendo alegremente con las hijas de su novia.
Además, en junio de ese año Paloma confirmó en entrevista con El País que sí mantenía una relación con el cantante: "Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos".
Paloma Cuevas acompañó a Luis Miguel a la boda de su hija Michelle Salas, quien se casó con Danilo Díaz en octubre pasao en una boda de ensueño en La Toscana Italiana.
La pareja ha sido discreta respecto a sus apariciones, pues no se le ha visto a la empresaria acompañando a Luis Miguel a la gira mundial que está llevando con gran éxito.