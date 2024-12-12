¿Luis Miguel apoyará a su hijo con Aracely Arámbula a debutar como cantante?: "Es necesario"

Video “Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas

Antonio Pérez Garibay, amigo de Luis Miguel, habló nuevamente del presunto próximo debut en la música del hijo mayor que el cantante comparte con Aracely Arámbula, Miguel.

El pasado 8 de diciembre, el padre del piloto ‘Checo’ Pérez contó a la periodista Inés Moreno que el adolescente de 17 años presuntamente iniciará su carrera artística.

“Viene ‘Micky’ Junior muy fuerte el próximo año, es su lanzamiento en Europa a nivel mundial”, externó durante la conversación.

“Estoy seguro de que ‘Micky’ va a superar al papá y a la mamá, cantando”, añadió al respecto, sin ahondar en detalles.

¿Luis Miguel apoyará a su hijo para que sea cantante?

A días de su sorpresiva revelación, Antonio Pérez Garibay desmintió que sea él quien esté detrás del supuesto inicio de Miguel Gallego en el medio.

“No, para nada. Yo apoyaré como un abuelo, pero yo no tengo nada que ver. El niño tendrá su mayoría de edad, el mes que entra”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’, este 11 de diciembre.

Con ello claro, afirmó que “la decisión” en cuanto a si el joven se volverá un artista “la tomarán” Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Al respecto, él recordó que “para llegar a donde está”, el intérprete de ‘La incondicional’ tuvo la ayuda de su progenitor, el difunto Luisito Rey.

Por lo mismo, considera, podría ser el caso de Miguel, e inclusive de Daniel, el menor de los retoños de la expareja.

“Hay tiempos [en los] que es necesario. Yo creo que el día de hoy los niños merecen el apoyo, y aquí está su ‘abuelo’”, externó.

“Si ya ellos no me necesitan para nada, y no me quieren hablar ni voltear a ver, pues tienen dos grandes padres, tienen a ‘Micky’ y a Aracely”, agregó.

Puntualizando que todavía son menores, Pérez indicó que no puede “hablar más allá de” los chicos, a quienes calificó positivamente.

“Los genes de Luis Miguel y los de Aracely han creado dos maravillas, y estoy seguro [de] que México y el mundo estarán muy orgullosos de ‘Micky’ y de ‘Dany’”, concluyó.

Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula “canta bien”

Después de que trascendiera que Miguel alegadamente estaría listo para seguir los pasos de su papá Luis Miguel, otro de los allegados a este, Rafael Herrerías, confirmó que es talentoso.