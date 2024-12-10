Luis Miguel

"Canta bien": amigo de Luis Miguel confirma que el hijo mayor que tuvo con 'La Chule' tiene talento

En medio de rumores de que el hijo mayor de Aracely Arámbula y Lus Miguel se lanzará como cantante en 2025, Rafael Herrerías, amigo cercano de 'El Sol de México', confirmó que el adolescente tiene buena voz.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video “Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas

Recientemente Antonio Pérez Garibay, empresario y padre del piloto de automovilismo mexicano Checo Pérez y que es muy amigo de Luis Miguel, reveló recientemente que Miguel, el primogénito del cantante y Aracely Arámbula, podría debutar en la música el próximo año, cuando cumpla la mayoría de edad.

"Viene 'Micky' Junior muy fuerte el próximo año, es su lanzamiento en Europa a nivel mundial", contó en entrevista con la periodista Inés Moreno que se publicó el 8 de diciembre en su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

Más sobre Luis Miguel

Aracely Arámbula habría mandado mensaje a su ‘hijo falso’ con Luis Miguel
2 mins

Aracely Arámbula habría mandado mensaje a su ‘hijo falso’ con Luis Miguel

Univision Famosos
Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista
1:00

Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista

Univision Famosos
Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 
1:00

Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 

Univision Famosos
¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos
1:03

¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos

Univision Famosos
Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"
2 mins

Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"

Univision Famosos
Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?
0:58

Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?

Univision Famosos
Diego Boneta no puede creer polémica demanda de Isabela Camil contra su serie de ‘Luismi’ y reacciona
0:59

Diego Boneta no puede creer polémica demanda de Isabela Camil contra su serie de ‘Luismi’ y reacciona

Univision Famosos
Issabela Camil pone en aprietos a exitoso proyecto de Luis Miguel, su ex
2 mins

Issabela Camil pone en aprietos a exitoso proyecto de Luis Miguel, su ex

Univision Famosos
Aracely Arámbula celebra los 18 años del hijo mayor que tiene con 'Luismi': ¿por fin lo presenta?
1:16

Aracely Arámbula celebra los 18 años del hijo mayor que tiene con 'Luismi': ¿por fin lo presenta?

Univision Famosos
Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"
2 mins

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"

Univision Famosos

Ahora es Rafael Herrerías, otro amigo cercano de Luis Miguel, quien confirmó que el adolescente de 17 años tiene talento, aunque desconoce detalles del supuesto lanzamiento.

" Sé que le gusta cantar, pero todavía no sé si hay algo ya profesionalmente" y añadió que tiene talento, "lo que me enseñó a mi en su teléfono sí, canta bien, sí", dijo el empresario a los medios de comunicación, reportó 'Sale el Sol'.

El talento de los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel

En octubre, 'La Chule' reveló que Miguel y Daniel podrían seguir sus pasos, pues han mostrado gusto por la música y la actuación.

" Les gusta la actuación, les llama la música", incluso confesó que les gustaría que heredaran el talento de 'El Sol de México': " Ojalá que hereden la voz de por allá, pero pues por acá también cantamos, mi abuelo cantaba, mi papá", dijo la actriz al show 'Venga la Alegría'.

Aunque sus hijos se manejan con bajo perfil y no se conoce públicamente su identidad, Aracely dejó claro que ellos tienen "la puerta abierta" para hacerlo cuando sean mayores de edad, lo cual podría ser muy pronto, pues Miguel cumple 18 años el 1 de enero de 2025, mientras que Daniel el 18 de diciembre de 2026.

"Ellos tienen la puerta abierta si quieren ir... En algún momento ya los verán ustedes cuando ellos quieran salir", finalizó.

Relacionados:
Luis MiguelAracely ArámbulaHijos de famososTelenovelasNovelasFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD