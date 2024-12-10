"Canta bien": amigo de Luis Miguel confirma que el hijo mayor que tuvo con 'La Chule' tiene talento

Video “Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas

Recientemente Antonio Pérez Garibay, empresario y padre del piloto de automovilismo mexicano Checo Pérez y que es muy amigo de Luis Miguel, reveló recientemente que Miguel, el primogénito del cantante y Aracely Arámbula, podría debutar en la música el próximo año, cuando cumpla la mayoría de edad.

"Viene 'Micky' Junior muy fuerte el próximo año, es su lanzamiento en Europa a nivel mundial", contó en entrevista con la periodista Inés Moreno que se publicó el 8 de diciembre en su canal de YouTube.

Ahora es Rafael Herrerías, otro amigo cercano de Luis Miguel, quien confirmó que el adolescente de 17 años tiene talento, aunque desconoce detalles del supuesto lanzamiento.

" Sé que le gusta cantar, pero todavía no sé si hay algo ya profesionalmente" y añadió que tiene talento, "lo que me enseñó a mi en su teléfono sí, canta bien, sí", dijo el empresario a los medios de comunicación, reportó 'Sale el Sol'.

El talento de los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel

En octubre, 'La Chule' reveló que Miguel y Daniel podrían seguir sus pasos, pues han mostrado gusto por la música y la actuación.

" Les gusta la actuación, les llama la música", incluso confesó que les gustaría que heredaran el talento de 'El Sol de México': " Ojalá que hereden la voz de por allá, pero pues por acá también cantamos, mi abuelo cantaba, mi papá", dijo la actriz al show 'Venga la Alegría'.

Aunque sus hijos se manejan con bajo perfil y no se conoce públicamente su identidad, Aracely dejó claro que ellos tienen "la puerta abierta" para hacerlo cuando sean mayores de edad, lo cual podría ser muy pronto, pues Miguel cumple 18 años el 1 de enero de 2025, mientras que Daniel el 18 de diciembre de 2026.