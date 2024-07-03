¿Luis Miguel tiene una hija no reconocida? La joven sería nuera de famosa cantante
Milagros Pabón sería la supuesta hija no reconocida que Luis Miguel tuvo con una mujer de origen venezolano. Luego de que su supuesto vínculo con El Sol saliera a la luz, la joven se pronunció en sus redes sociales.
En medio de rumores de una presunta boda con su novia Paloma Cuevas, la vida personal de Luis Miguel nuevamente es tema de conversación por la aparición de una supuesta hija.
La influencer de farándula, Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, reportó en Instagram que Luis Miguel habría tenido una hija con una mujer de nacionalidad venezolana en 1999. Su nombre sería Milagros Pabón, quien tendría una relación con Teo, hijo de la cantante Fanny Lu.
“Ella es Milagros, es Venezolana y tiene 25 años. Es graduada de la universidad en Venezuela, es Licenciada en Comunicación Social, vive en Miami y es la ‘supuesta hija’ no reconocida de Luis Miguel. Sabemos y sí tenemos muy claro que esto va a ser un poco imposible que se llegue a confirmar dado que Luis Miguel es una persona que jamás desmiente ni confirma nada”, escribió en sus redes el 2 de julio.
“Fanny Lu y Luis Miguel serían consuegros porque esta chava, Milagros, tiene una relación sentimental desde hace tiempo con el hijo de Fanny Lu”, agregó este 3 de julio.
Así reaccionó la supuesta hija de Luis Miguel
Luego de darse a conocer su supuesto lazo sanguíneo con el intérprete de ‘La Incondicional’, Milagros Pabón se pronunció en redes sociales y, aunque no confirmó ni negó la información difundida por Chamonic, sí se refirió a la polémica.
“Buenos días, trabajando desde una computadora 25/8 porque ser hija de Luis Miguel no paga las cuentas… por ahora”, señaló en Instagram este miércoles.
Más tarde replicó una nota con información de su supuesta historia y resaltó: “No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia”.
Hasta ahora, los únicos hijos reconocidos por El Sol son Michelle Salas, quien es fruto de una fugaz relación que el cantante tuvo con Stephanie Salas, y Miguel y Daniel Gallego, quienes nacieron de su romance con Aracely Arámbula.