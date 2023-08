¿Modelo del nuevo video de Luis Fonsi se parece a Adamari López? El cantante responde

"Claro que me imaginé que ese paralelo iba a ir por ahí por supuesto, no te voy a mentir, porque cuando uno dice pasa la página uno piensa en el ex, y especialmente el mundo que estamos viviendo ahora mismo de tantos exes viene en un 'timing'", dijo en Despierta América este 25 de agosto respecto a los temas que sus colegas han lanzado en meses recientes respecto a sus relaciones pasadas.