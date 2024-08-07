Adamari López

Repitiendo patrones: Adamari López cree que sus rupturas con Luis Fonsi y Toni Costa fueron por el mismo motivo

La puertorriqueña ha tenido dos relaciones en su vida con hombres menores. A Luis Fonsi le llevaba 7 años, mientras que a Toni Costa 12.

Ashbya Meré.
Adamari López considera que la diferencia de edad con Toni Costa y Luis Fonsi fueron factores que influyeron en que las relaciones "no cuajaran".

La puertorriqueña hizo su confesión en un reciente episodio de Desiguales, donde tocaron el tema.

" Fonsi era 7 años menor que yo y Toni era 12 años menor que yo. Yo no había tenido antes relaciones con chicos que hayan sido menores que yo, esas han sido mis dos relaciones con chicos menores. Ninguna de las dos me funcionaron", compartió.

La protagonista de 'Amigas y Rivales', telenovela que puedes ver en ViX, confesó que de alguna forma sí afecta en una relación la diferencia de edad.

"Yo pienso que hay cosas que no terminan de cuajar con alguien que es menor que uno. Siete años es una buena diferencia y 12 también. En su momento yo no lo veía así, pero sí", dijo a sus compañeras.

¿Adamari López volvería a enamorarse de un hombre menor?

La presentadora dejó claro que a su edad no le gustaría mantener un romance con alguien menor, pues ahora busca ciertas cualidades en una pareja.

"Ahora a mis 53 no volvería, pienso yo, a tener una relación con un chico menor porque ya tuve dos experiencias y ninguna de las dos me funcionaron. Yo me junto con alguien porque me enamoro, pero ya a los 53 años no solo busco enamorarme, busco que alguien también tenga los mismos planes de vida y valores que yo", señaló.

Agregó que no solo busca amor, pues "quiero que tengamos planes en común y que no sea solamente la ilusión de una vida", sentenció en Desiguales.

Adamari López se casó con Luis Fonsi cuando tenía 34, mientras que el cantante 27. Por otro lado, la actriz tenía 40 cuando conoció a Toni Costa y él tenía 28.


