Luis Fonsi de luto por la muerte de su abuela materna: la despide con emotiva fotografía
El cantante boricua dio a conocer el deceso de doña Delia. La esposa del artista se sumó a darle públicamente el adiós a la bisabuela de sus hijos.
Luis Fonsi se encuentra atravesando un momento delicado es su vida personal por el lamentable fallecimiento de su abuela materna, doña Delia Ramos.
Él confirmó la triste noticia este 7 de mayo por medio de una Historia en su cuenta de Instagram en la que compartió una fotografía que lo muestra de pie al lado de la cama donde se encontraba la señora.
“Descansa abuela, vuela alto”, escribió el cantante encima de la postal, incluyendo un emoji de corazón blanco.
Por su parte, Águeda López, esposa del boricua, hizo lo propio al subir en la plataforma digital una instantánea en la que aparece la mano de la abuelita.
“Descanse en paz, doña Delia. Cuánto luchó por seguir viviendo. Fue usted una inspiración”, apuntó sobre la imagen.
Al momento, el intérprete del éxito ‘Despacito’ no se ha pronunciado con más detalles al respecto de lo sucedido.