Adamari López le pidió a Luis Fonsi conservar los embriones que tenían: el cantante da su versión

"Esa posibilidad todavía existe, lo que pasa es que yo no sé si quiero usarla, es que somos dos personas diferentes, esa persona que está, de la que yo me enamoré, no es la misma ahora, son el mismo cuerpo, no son la misma persona, y yo no sé si quiero tener un hijo con esa persona que está ahora en ese mismo cuerpo", dijo hace una década en 'Al rojo vivo'.