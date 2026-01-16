Luis Ángel 'El Flaco'

Luis Ángel ‘El Flaco’ revela por qué se ‘quebró’ al cantarle a Yeison Jiménez durante su homenaje

El cantante se sinceró acerca de lo que vivió mientras honraba a su amigo, quien murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Video Luis Ángel ‘El Flaco’ se quiebra al cantarle a Yeison Jiménez en su homenaje póstumo: video

Luis Ángel ‘El Flaco’ habló del emotivo momento que vivió mientras cantaba en honor a Yeison Jiménez durante el homenaje póstumo que le realizaron en Bogotá, Colombia, el 14 de enero.

El cantante mexicano fue uno de los muchos artistas que estuvieron presentes en el evento con el que se homenajeó al artista colombiano, quien perdió la vida en un accidente aéreo el 10 de enero.

Ante el público en la Movistar Arena, el sinaloense rompió en llanto tras comenzar a entonar su éxito ‘Mi último deseo’, el cual llegó a interpretar con Jiménez en un concierto.

Luis Ángel ‘El Flaco’ explica por qué se ‘quebró’ al cantarle a Yeison Jiménez

La mañana de este 16 de enero, Luis Ángel ‘El Flaco’ estuvo como invitado en el programa Hoy, donde se refirió al instante en el que se ‘quebró’ al honrar a Yeison Jiménez.

“Han pasado muchos años y, desgraciadamente, tengo esa canción que es como para despedir a un amigo, a un ser querido y es bien triste cantarla”, dijo.

“Ya la canto hasta con cierto coraje, ¿si me explico? De: ‘¿Por qué se va la gente […]?’”, añadió al respecto, visiblemente conmovido.

El compositor confesó que meditó si acudir al tributo: “Dije, ‘Voy a ir, voy a meterme nuevamente en todo ese cumulo de emociones’”.

“Ver a la familia, ver al papá, ver a la mamá, ver a su esposa, ver a las niñas. Es complicado”, aseguró acerca de lo que pensó.

Luis Ángel ‘El Flaco’ hizo promesa a la hermana de Yeison Jiménez

Luis Ángel ‘El Flaco’ aseguró que llegó a forjar una “muy bonita amistad” con Yeison Jiménez luego de que colaboraran juntos en la música.

Ahora, que su amigo ya no está, él desea apoyar a la familia del cantautor para que los temas que creó salgan a la luz y su “legado pueda continuar”.

“Le prometí a su hermana, allá, en el momento que estuvimos, que como un homenaje hacia Yeison iba a tratar de en cada disco que yo sacara, hacer una de sus canciones, él grabó muchas”, puntualizó.

Tras calificar lo sucedido como “una tragedia”, él pidió al público que hagan una oración por los seres queridos de Jiménez.

