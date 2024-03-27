Luis Ángel ‘El Flaco’ honra a su hija María Fernanda tras morir ahogada a los 21 años

Video Luis Ángel 'El Flaco' regresa a los escenarios tras muerte de su hija: esta fue la petición a su público

Luis Ángel Franco ‘El Flaco’ sufrió una dolorosa tragedia en agosto de 2023 cuando su hija, María Fernanda, murió ahogada en una playa de Mazatlán, Sinaloa (México).

Tras la desgracia, el intérprete se sinceró sobre el gran dolor que atravesaba y con el que, advirtió, tendría que “aprender a vivir”.

“No sé ni cómo explicarlo, es un golpe que te llega así de sopetón como su fuera un martillo que te pega en el mero corazón y no te da chance de respirar”, dijo en entrevista con Tanya Charry de El Gordo y La Flaca, en septiembre del mismo año.

Luis Ángel ‘El Flaco’ homenajea a su difunta hija

A siete meses desde el fallecimiento de María Fernanda, Luis Ángel ‘El Flaco’ compartió que le compuso una canción a manera de tributo.

“En uno de esos momentos que sientes la necesidad como de hacer algo, de sacar el sentimiento que tú traes en tu corazón”, explicó en exclusiva para Hoy sobre el tema ‘Yo te extrañaré’.

El cantautor recordó las instrucciones que le dio a su productor musical al ponerle voz a la melodía: “Haz una hermosa canción porque este es un homenaje para mi niña y cuídala bien bonita”.

Él detalló que al instante de grabar la copla no puso atención en que quedara perfecta técnicamente y que la cantó “de un solo jalón”.

“Si se fijan y observan realmente la canción, sí, está llena de mucho sentimiento, pero no está perfectamente cuadrada ni afinada porque me salió así”, comentó.

El exvocalista de la Banda El Recodo confesó que aunque su colaborador le aseveró que la balada estaba “muy larga”, no quiso cambiarla.

“Le dije: ‘Así déjala, no la quiero para radio. Es un homenaje para mí y quiero que sea la canción completa’. Ahí logré sacar un poco lo que traía, canalizarlo, por así decirlo”, contó al respecto.

‘El Flaco’ aceptó que “nunca” pensó que le “tocaría grabar” un tema “para algo personal” como es el deceso de María Fernanda, a quien adoptó tras relacionarse con su ex Maricruz, madre de la joven.

¿Qué dice la letra de la canción que Luis Ángel ‘El Flaco’ le dedica a su hija?

En YouTube ya se encuentra disponible la copla ‘Yo te extrañaré’, que Luis Ángel ‘El Flaco’ le escribió a María Fernanda, que tenía 21 años.

“Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas que parecían no importantes, son las que más invaden mi alma al recordarte”, dice su letra.

“Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado, así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto”, se escucha.