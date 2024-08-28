Luis Ángel 'El Flaco'

Luis Ángel ‘El Flaco’ recuerda a su hija a un año de su trágica muerte

El cantante de regional mexicano habló del proceso en el que se encuentra a un año del fallecimiento de su hija María Fernanda, quien murió ahogada en una playa de Mazatlán.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Luis Ángel ‘El Flaco’ rompe el silencio tras la muerte de su hija y envía doloroso mensaje

Luis Ángel Franco ‘El Flaco’ sufrió una dolorosa pérdida en agosto de 2023 cuando su hija, María Fernanda, murió ahogada en una playa de Mazatlán, Sinaloa, en México a los 21 años.

A un año de su trágica muerte, el cantante de regional mexicano no solo recordó a la fallecida joven sino que reconoció que ha sido un proceso “muy difícil”.

PUBLICIDAD

“Es algo muy difícil, pero así nos tocó en la vida, ¿qué le vamos a hacer? Ha pasado el tiempo, esperamos que mientras vaya pasando el tiempo, el recuerdo sea (diferente). Yo recuerdo a mi niña con una sonrisa, porque era canija. Eso es lo que recuerdo y con eso me quedo. Sé que ella está muy contenta donde anda, viendo que a su papá le está yendo bien”, expresó a ‘Venga la Alegría’ en su emisión del 28 de agosto.

Luis Ángel ‘El Flaco’ compartió que si bien agosto es un mes complicado a nivel emocional por el fallecimiento de María Fernanda, tanto él como el resto de su familia ha buscado la manera de homenajearla y de abrazar el proceso.

Más sobre Luis Ángel 'El Flaco'

Dos años después de que su hija muriera ahogada, el mar le hizo otra mala jugada a Luis Ángel ‘El Flaco’ 
1:00

Dos años después de que su hija muriera ahogada, el mar le hizo otra mala jugada a Luis Ángel ‘El Flaco’ 

Univision Famosos
Luis Ángel ‘El Flaco’ honra a su hija María Fernanda tras morir ahogada a los 21 años
3 mins

Luis Ángel ‘El Flaco’ honra a su hija María Fernanda tras morir ahogada a los 21 años

Univision Famosos
2023 fue un año difícil para los famosos: estas son las tragedias que vivieron
5 mins

2023 fue un año difícil para los famosos: estas son las tragedias que vivieron

Univision Famosos
Luis Ángel ‘El Flaco’ celebra la “bendición” que recibió a casi tres meses de la muerte de su hija
1:27

Luis Ángel ‘El Flaco’ celebra la “bendición” que recibió a casi tres meses de la muerte de su hija

Univision Famosos
Muere papá biológico de la fallecida hija de Luis Ángel 'El Flaco': 2 meses antes ella se ahogó
2 mins

Muere papá biológico de la fallecida hija de Luis Ángel 'El Flaco': 2 meses antes ella se ahogó

Univision Famosos
Cantante Edwin García sufre accidente de auto en México: lo reportan con "fuertes lesiones"
2 mins

Cantante Edwin García sufre accidente de auto en México: lo reportan con "fuertes lesiones"

Univision Famosos
Luis Ángel ‘El Flaco’ afirma que su fallecida hija se ha manifestado: “Nos da alegría”
2 mins

Luis Ángel ‘El Flaco’ afirma que su fallecida hija se ha manifestado: “Nos da alegría”

Univision Famosos
"Estaba escuchando todo": 'El Flaco' narra entre lágrimas cómo encontraron a su hija muerta
2 mins

"Estaba escuchando todo": 'El Flaco' narra entre lágrimas cómo encontraron a su hija muerta

Univision Famosos
Muertes de hijos de famosos que sacudieron los espectáculos: enfermedades, accidentes y más
4 mins

Muertes de hijos de famosos que sacudieron los espectáculos: enfermedades, accidentes y más

Univision Famosos
La desgarradora plegaria de Luis Ángel ‘El Flaco’ a Dios, a una semana de la muerte de su hija
1:43

La desgarradora plegaria de Luis Ángel ‘El Flaco’ a Dios, a una semana de la muerte de su hija

Univision Famosos

“Ha sido un mes bonito, con bonitos recuerdos, ya estamos buscando las formas diferentes, ya no es tanto llorar. La gente que pasa por un proceso parecido al que nos ha tocado pasar a nosotros, entiende perfecto lo que les comento”, agregó.

El exvocalista de la banda Los Recoditos señaló que a pesar de la tragedia vivida en Playa Brujas, Cerritos (Sinaloa), sigue sintiendo un gran cariño por el mar, dejando claro que no busca culpables tras la trágica muerte de su hija adoptiva.

“El mar no tiene la culpa ni nada. Nadie tiene la culpa en esta situación. Son circunstancias que nos tocan vivir. Yo amo el mar, he ido muchas veces la mar, me encanta”, dijo.

Por último, Luis Ángel ‘El Flaco’ reconoció que uno de sus objetivos en la vida es alegrar los corazones de la gente, lo que le ha permitido salir adelante tras el doloroso proceso.

“Yo hago música. Me dedico a alegrar los corazones de las personas . No me gusta que me vean mal ni triste, yo quiero que me vean feliz, contento y saliendo adelante”, sentenció.

PUBLICIDAD

¿Cómo murió la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’?

María Fernanda murió el 14 de agosto de 2023 en Playa Brujas, en Mazatlán, Sinaloa (México).

Despierta América confirmó el martes 15 de agosto que la joven, de 21 años, murió ahogada alrededor de las 5:30 de la madrugada cuando se metió a nadar al mar.

De acuerdo con TVyNovelas, María Fernanda era hija adoptiva de Luis Ángel Franco y descendiente biológica de su exesposa Maricruz. Sin embargo, el intérprete de ‘Mi último deseo’ la crió como suya.

Video Así era María Fernanda, la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ que murió ahogada
Relacionados:
Luis Ángel 'El Flaco'Hijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD