Luis Ángel ‘El Flaco’ recuerda a su hija a un año de su trágica muerte

Video Luis Ángel ‘El Flaco’ rompe el silencio tras la muerte de su hija y envía doloroso mensaje

Luis Ángel Franco ‘El Flaco’ sufrió una dolorosa pérdida en agosto de 2023 cuando su hija, María Fernanda, murió ahogada en una playa de Mazatlán, Sinaloa, en México a los 21 años.

A un año de su trágica muerte, el cantante de regional mexicano no solo recordó a la fallecida joven sino que reconoció que ha sido un proceso “muy difícil”.

“Es algo muy difícil, pero así nos tocó en la vida, ¿qué le vamos a hacer? Ha pasado el tiempo, esperamos que mientras vaya pasando el tiempo, el recuerdo sea (diferente). Yo recuerdo a mi niña con una sonrisa, porque era canija. Eso es lo que recuerdo y con eso me quedo. Sé que ella está muy contenta donde anda, viendo que a su papá le está yendo bien”, expresó a ‘Venga la Alegría’ en su emisión del 28 de agosto.

Luis Ángel ‘El Flaco’ compartió que si bien agosto es un mes complicado a nivel emocional por el fallecimiento de María Fernanda, tanto él como el resto de su familia ha buscado la manera de homenajearla y de abrazar el proceso.

“Ha sido un mes bonito, con bonitos recuerdos, ya estamos buscando las formas diferentes, ya no es tanto llorar. La gente que pasa por un proceso parecido al que nos ha tocado pasar a nosotros, entiende perfecto lo que les comento”, agregó.

El exvocalista de la banda Los Recoditos señaló que a pesar de la tragedia vivida en Playa Brujas, Cerritos (Sinaloa), sigue sintiendo un gran cariño por el mar, dejando claro que no busca culpables tras la trágica muerte de su hija adoptiva.

“El mar no tiene la culpa ni nada. Nadie tiene la culpa en esta situación. Son circunstancias que nos tocan vivir. Yo amo el mar, he ido muchas veces la mar, me encanta”, dijo.

Por último, Luis Ángel ‘El Flaco’ reconoció que uno de sus objetivos en la vida es alegrar los corazones de la gente, lo que le ha permitido salir adelante tras el doloroso proceso.

“Yo hago música. Me dedico a alegrar los corazones de las personas . No me gusta que me vean mal ni triste, yo quiero que me vean feliz, contento y saliendo adelante”, sentenció.

¿Cómo murió la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’?

María Fernanda murió el 14 de agosto de 2023 en Playa Brujas, en Mazatlán, Sinaloa (México).

Despierta América confirmó el martes 15 de agosto que la joven, de 21 años, murió ahogada alrededor de las 5:30 de la madrugada cuando se metió a nadar al mar.

De acuerdo con TVyNovelas, María Fernanda era hija adoptiva de Luis Ángel Franco y descendiente biológica de su exesposa Maricruz. Sin embargo, el intérprete de ‘Mi último deseo’ la crió como suya.