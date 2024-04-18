Sobrina de Ludwika Paleta debuta como actriz: publica foto de su primer trabajo
María Ibarra, sobrina de Ludwika Paleta, debutará en unos días como actriz y en redes sociales compartió su emoción con una publicación, a la cual reacción su mamá, Dominika Paleta.
El hijo de Ludwika Paleta no es el único que siguió los pasos de su famosa mamá y tía Dominika Paleta en el espectáculo; su prima María Ibarra debutará en unos días como actriz de teatro.
La hija mayor de Dominika Paleta dio a conocer la noticia en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una foto del proyecto que hará.
María Ibarra, de 21 años, forma parte de la puesta en escena ‘Suficiente’, donde interpretará a 'Luisa' y la cual arrancará funciones en mayo próximo.
El posteo provocó varias reacciones; el primero en aplaudir el logro de la joven fue su primo Nicolás, quien le dedicó un ‘Me gusta’ y emojis en forma de fuego, mientras que el actor Andy Zuno le prometió “ir a verla” a la obra de teatro.
Su mamá Dominika Paleta no se quedó atrás y se unió a los comentarios por el debut de su hija en teatro: “Eso, muero de ganas de ver ‘Suficiente’”.
Ella es María Ibarra, la sobrina de Ludwika Paleta que también es actriz
María Ibarra es la hija mayor de Dominika Paleta y Fabián Ibarra, quienes están casados desde el año 2000.
Fruto de su relación procrearon a sus hijas María y Aitana; sin embargo, es la primogénita de la actriz, la que siguió sus pasos en la actuación.
Sus primeros trabajos fueron comerciales y así decidió estudiar actuación. “María comenzó su formación en Translimite, diplomado impartido por Myrna Moguel, actualmente cursa la carrera en el Conservatorio de Actuación Sunland, bajo la dirección de Diego del Río”, se lee en su post de este 17 de abril.
Su debut en cine también se dará este 2024 cuando se estrene la cinta 'Caras Vemos', en la que actuó la sobrina de Ludwika Paleta.
A través de redes sociales, Ludwika Paleta publica fotos con la joven, a quien le dedica amorosas palabras.
“Mi chiquita preciosa, mi amor: hace apenas 21 años que llegaste al mundo. Eras el bebé más hermoso que he visto en mi vida. Te amo mucho”, escribió en mayo de 2023 cuando María cumplió 21 años.