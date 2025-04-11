Estrella de ‘Australia’s Next Top Model’ muere a los 27 años: sufría delicada condición en el cerebro

Video Encuentran sin vida a ‘influencer’ coreana de 32 años: lo que se sabe de su misteriosa muerte

Lucy Markovic, estrella de ‘Australia’s Next Top Model’ murió a los 27 años tras ser diagnosticada con una delicada condición en el cerebro.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia y su agencia de representación Elite Model Management este 10 de abril en redes sociales, donde se destacó su energía y su carisma.

“Queridos amigos y familiares, lamento informarles que Lucy ha fallecido. Estaba en paz. Su madre, yo y la mía estábamos con ella. Les pedimos que nos den espacio en estos momentos difíciles. Descansa en paz, Lucy”, escribió la familia de la modelo desde su cuenta de Instagram.

¿De qué murió Lucy Markovic?

La familia de Lucy Markovic no compartió detalles mayores detalles sobre su deceso. Sin embargo, su agencia de representación dio a conocer su causa de muerte.

“Nos rompe el corazón compartir que Lucy Markovic falleció después de una valiente batalla contra una malformación arteriovenosa cerebral”, revelaron.

“Su sonrisa y su risa podían iluminar cualquier habitación y atraerte más a ella. Le encantaba bailar; realmente brillaba. Modelar era uno de los sueños de Lucy, y nos sentimos profundamente honrados de haber sido parte de ese camino con ella”, sentenciaron.

Tres semanas antes de la muerte de Lucy Markovic, ella misma había revelado en sus redes sociales que había sido diagnosticada con una malformación arteriovenosa cerebral (MAV).

Según explicó, su malformación tenía “el tamaño de una pelota de golf” y le había estado provocando convulsiones recurrentes en los últimos 4 años.