Muertes de famosos

Estrella de ‘Australia’s Next Top Model’ muere a los 27 años: sufría delicada condición en el cerebro

El fallecimiento de Lucy Markovic fue confirmado por su familia y su agencia de representación Elite Model Management. La modelo había sido diagnosticada desde hace meses con una delicada condición cerebral.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Encuentran sin vida a ‘influencer’ coreana de 32 años: lo que se sabe de su misteriosa muerte

Lucy Markovic, estrella de ‘Australia’s Next Top Model’ murió a los 27 años tras ser diagnosticada con una delicada condición en el cerebro.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia y su agencia de representación Elite Model Management este 10 de abril en redes sociales, donde se destacó su energía y su carisma.

PUBLICIDAD

“Queridos amigos y familiares, lamento informarles que Lucy ha fallecido. Estaba en paz. Su madre, yo y la mía estábamos con ella. Les pedimos que nos den espacio en estos momentos difíciles. Descansa en paz, Lucy”, escribió la familia de la modelo desde su cuenta de Instagram.

Así se dio a conocer el fallecimiento de Lucy Markovic.
Así se dio a conocer el fallecimiento de Lucy Markovic.
Imagen Lucy Markovic / Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos

¿De qué murió Lucy Markovic?

La familia de Lucy Markovic no compartió detalles mayores detalles sobre su deceso. Sin embargo, su agencia de representación dio a conocer su causa de muerte.

“Nos rompe el corazón compartir que Lucy Markovic falleció después de una valiente batalla contra una malformación arteriovenosa cerebral”, revelaron.

“Su sonrisa y su risa podían iluminar cualquier habitación y atraerte más a ella. Le encantaba bailar; realmente brillaba. Modelar era uno de los sueños de Lucy, y nos sentimos profundamente honrados de haber sido parte de ese camino con ella”, sentenciaron.

Tres semanas antes de la muerte de Lucy Markovic, ella misma había revelado en sus redes sociales que había sido diagnosticada con una malformación arteriovenosa cerebral (MAV).

Según explicó, su malformación tenía “el tamaño de una pelota de golf” y le había estado provocando convulsiones recurrentes en los últimos 4 años.

De acuerdo con Mayo Clinic, la malformación arteriovenosa cerebral es una condición grave de salud, ya que es una anomalía congénita que consiste en una maraña de vasos sanguíneos que forman conexiones anómalas entre arterias y venas en el cerebro.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD