Lucero revela por qué duró años sin "tomar una gota de alcohol"

La cantante y actriz se sinceró sobre los motivos por los que optó por no consumir bebidas alcohólicas durante mucho tiempo. Ahora, que ya toma ocasionalmente, ¿cuáles son sus elecciones?

Dayana Alvino
Video Lucero ‘regaña’ a su hija por el aspecto de sus cejas: “¡Me da una ansiedad tremenda!"

Lucero ha sido honesta con sus millones de admiradores al respecto de diversos aspectos de su vida, como el motivo por el que no retomaría su relación con su exesposo, Mijares.

Por ello, no es de extrañarse que recientemente se manifestara acerca del por qué durante mucho tiempo optó por no ingerir bebidas alcohólicas.

Lucero habla de sus elecciones con el alcohol

Para hablar de la serie que protagoniza, El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX, Lucero realizó un ‘live’ en su cuenta de Instagram la noche del 11 de marzo.

Sin embargo, tras ser interrumpida por su hija Lucerito, la actriz comenzó a abordar algunos temas personales y a responder las preguntas de los espectadores, entre ellas, si le gusta “alguna bebida con alcohol”.

“Mira, no soy tan fanática, no tomo mucho, antes tomaba mucho menos, o sea, yo duré años sin tomar ni una gota de alcohol, era abstemia total”, compartió en contestación.

“Nunca me gustó, nunca me llamó la atención, de chavita jamás tomé”, aseveró la intérprete de ‘Electricidad’, de 54 años.

En cuanto a la razón de su elección, ella manifestó que probablemente estaba relacionada tanto con el anhelo de conseguir éxito profesional como con disfrutar consciente de lo que le sucedía.

“No sé si tenía que ver con la onda de decir: ‘A ver, yo quiero hacer una carrera increíble, tener larga duración, prepararme, estar en mis cinco sentidos, quiero vivir la vida, no quiero pasar dormida y atontejada’”, contó.

Algo que también contribuyó a esa decisión, fue que los padres de Lucero, Antonio Hogaza y Lucero León, no consumían dicha sustancia.

“Y bueno, tampoco es que en mi casa todo el mundo tome. Mis papás tomaban socialmente, pero a mí nunca me gustó beber”, relató.

¿Qué bebidas alcohólicas toma ahora Lucero?

Lucero admitió que actualmente sí consume ocasionalmente bebidas alcohólicas, ella inclusive especificó cuáles son las que prefiere.

“Ya muy grande empecé a tomar algo, que si vino. Luego el vino tinto una época como que ya no, o sea, me tomaba una copita y después ya me sabía muy fuerte”, recordó.

“A veces tomo tequila, otras, una bebida combinada, que un aperol o un saint germain, o cosas así”, ejemplificó la cantante.

En este mismo sentido, ella quiso dejar claro que no es “una persona que tome seguido” ni que “necesite” consumir alcohol “para agarrar la onda”.

“(Tampoco) antes de un ‘show’ (digo): ‘Me voy a echar un tequilita para calentar la voz’, la verdad es que no, nunca. Sobre todo cuando trabajo, no hay forma que me tome una copita, ni de rompope”, afirmó.

