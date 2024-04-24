Hijo de Lucero y Mijares sorprende en nueva foto con su famosa mamá: así lucen juntos

Video La transformación del hijo mayor de Lucero y Mijares que poco se deja ver: ya tiene 22 años

De 1997 a 2011, Lucero y Mijares fueron uno de los matrimonios más queridos del espectáculo mexicano; durante esos años de relación tuvieron a sus dos hijos: José Manuel y Lucero.

El primogénito de la hoy expareja es José Manuel, quien junto a su hermana menor tuvo una infancia tranquila y lejos de la prensa; pero al llegar a la adolescencia, las cosas cambiaron por las apariciones de Lucerito Mijares en redes sociales y en los conciertos de sus famosos padres.

Pese a la fama que alcanzó la menor de la familia Mijares Hogaza, José mantuvo su vida en bajo perfil, pero ahora acapara miradas por una foto junto a su mamá.

Foto de hijo de Lucero y Mijares causa revuelo

La imagen de Lucero y su hijo mayor fue publicada por su club de fans daily.hogaza, quienes dejaron ver cómo se ve José Manuel Mijares Hogaza a sus 22 años.

En la imagen, el hermano mayor de Lucerito Mijares aparece tras bambalinas en uno de los conciertos que ofreció recientemente su mamá, quien atenta recibió indicaciones del joven, el cual al parecer forma parte de la producción de su show.

Los fieles admiradores de Lucero se desvivieron en halagos para el primogénito de los cantantes, señalando en el hilo de comentarios que se veía muy "guapo" y sobre todo que tiene gran parecido físico con la actriz.

“Salió bello”, “Es Lucero en versión masculina”, “Parece actor turco”, “Qué guapo está”, “Qué bello, tiene la mirada de Mijares”, “Hola suegra”, se puede leer en la publicación.

Así se ve el hijo de Lucero y Mijares a sus 22 años Imagen TikTok



A pesar de que a José Manuel Mijares Hogaza le apasiona la música, él no disfruta estar en los escenarios, como su hermana Lucerito Mijares, y prefiere estar detrás de bambalinas.

"Él ama la música, pero a él no le gusta figurar, a él le gusta estar en la parte de atrás, estar con nosotros siempre", detalló Lucero a Berenice Ortiz en julio de 2023.

El hijo de Lucero y Mijares sí ha formado parte de algunos show junto a sus papás, pero está enfocado en sus estudios.

“Mi hijo está con sus estudios, su vida, sus rollos”, declaró la cantante en una entrevista con Angélica Vale en noviembre de 2023.

José Manuel Mijares Hogaza estudia en Berklee College of Music en Boston, universidad a la que también asiste Fernanda, hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro.

La última aparición en público del primogénito de Lucero y Mijares fue en noviembre de 2023, cuando viajó a Sevilla, España, junto a su papá para acompañarlo a los Latin GRAMMY.