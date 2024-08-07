Lucero

¿Lucero nunca se dejó ver embarazada de Lucerito y José Manuel? Esta es la verdad

La periodista Claudia de Icaza aseguró que la cantante puso mucho cuidado en exponer sus embarazos. Incluso, refirió que no existen fotos de ella embarazada.

Como fruto de su matrimonio con Manuel Mijares , Lucero se convirtió en madre en dos ocasiones: primero con el nacimiento de José Manuel -el 12 de noviembre de 2001- y después con Lucerito -el 2 de febrero de 2005-.

En ese entonces, la cantante se caracterizó por lo discreta que fue a la hora de exponer su embarazo públicamente. Incluso, la periodista Claudia de Icaza comentó hace poco en su programa ‘De historia en Historia’ que no existen fotografías de la intérprete embarazada de sus hijos.

Aunque la comunicadora nunca puso en duda la maternidad de Lucero, sí hizo énfasis en que la intérprete de ‘Veleta’ siempre tuvo cuidado a la hora de ‘resguardar' sus embarazos del escrutinio público.

“No hay un antecedente de que Lucero estuviera embarazada... pero estuvo embarazada de Mijares”, dijo, según reporta la página de Facebook ‘Un tiempo para recordar’.

Lucero embarazada de Lucerito Mijares en 2004.
Lucero embarazada de Lucerito Mijares en 2004.
¿Lucero nunca se dejó ver embarazada?

Si bien es cierto que no existen fotografías de su primer embarazo en Internet, para la llegada de Lucerito Mijares, la cantante fue mucho más abierta, ya que presumió su pancita de embarazo en alfombras rojas y hasta en televisión.

Lucero embarazada en el programa Hoy en 2004.
Lucero embarazada en el programa Hoy en 2004.
En 2004, Lucero se presentó en el programa Hoy, donde confesó a Andrea Legarreta que no sabía el sexo de su bebé (al igual que la cantante, la presentadora también estaba embarazada). Ese mismo año, la exesposa de Lucero también participó en el Teletón, le cantó las mañanitas a la Virgen de Guadalupe e incluso, sostuvo convivencias con sus seguidores.

Sin embargo, según reportó en su momento la agencia de noticias Notimex, en este último evento, los medios tuvieron “prohibido” tomar fotografías de la cantante, versión que confirmaría lo dicho por la periodista Claudia de Icaza, quien en su show ‘De historia en Historia’ aseguró que en una de las ediciones del Teletón, se ordenó que las cámaras de televisión no tomar imágenes del embarazo de Lucero.


