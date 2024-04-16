Lucero

¿A quién se parece más Lucerito Mijares? ¿Lucero o Mijares? Lo que opinan ellos

El debut de Lucerito Mijares junto a su papá Manuel Mijares en Juego de Voces ha desatado un debate sobre a cuál de sus papás se parece más. No te pierdas Juego de Voces todos los domingos a las 7P/6C por Univision.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Paulina Flores.
Video Mijares aún no quiere que su hija tenga novio, así es su relación con Lucerito

Lucero Mijares, la hija de Manuel Mijares, hizo su debut en el reality Juego de Voces. Este emocionante programa se transmite todos los domingos a las 7P/6C por Univision. En este show, la experiencia y la herencia se entrelazan en una competencia de talentos.

La aparición conjunta de padre e hija junto a otras estrellas como Alicia Villarreal, Isabel Lascurain, Erik Rubín y Eduardo Capetillo, junto a sus respectivos hijos, Melenie, Joss, Mía, y Eduardo, ha generado un debate sobre a quién se parece más Lucerito Mijares.

PUBLICIDAD

En las redes sociales, no hay consenso sobre si heredó el cabello de su papá o la sonrisa de su mamá. Sin embargo, lo que es innegable es que, a sus 19 años, Lucerito posee una personalidad auténtica que cautiva a la audiencia.

Lucero de bebé y su hija Lucerito de bebé.
Lucero de bebé y su hija Lucerito de bebé.
Imagen Lucero/Instagram

Más sobre Lucero

¿Lucero invitará a Mijares a develar su estrella en Hollywood?: “No me echen a perder el momento"
0:58

¿Lucero invitará a Mijares a develar su estrella en Hollywood?: “No me echen a perder el momento"

Univision Famosos
Lucero revela la razón por la que no haría una gira de conciertos con su hija Lucerito
2 mins

Lucero revela la razón por la que no haría una gira de conciertos con su hija Lucerito

Univision Famosos
Lucerito Mijares revela que la buscan por ser hija de Lucero y Mijares: “Por conveniencia”
2 mins

Lucerito Mijares revela que la buscan por ser hija de Lucero y Mijares: “Por conveniencia”

Univision Famosos
Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición
0:46

Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición

Univision Famosos
Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'
0:59

Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'

Univision Famosos
“¿Por qué me pegas?”: la reacción de Lucerito Mijares cuando su mamá evita que diga una grosería
1:08

“¿Por qué me pegas?”: la reacción de Lucerito Mijares cuando su mamá evita que diga una grosería

Univision Famosos
Lucero reconoce que "aguantó" a Mijares durante su relación (y Yuri se lo confirmó)
0:57

Lucero reconoce que "aguantó" a Mijares durante su relación (y Yuri se lo confirmó)

Univision Famosos
¿Lucero ya quiere que ser abuela a sus 55 años?: hace inesperada confesión
2 mins

¿Lucero ya quiere que ser abuela a sus 55 años?: hace inesperada confesión

Univision Famosos
Lucero explica por qué su hijo José Manuel prefiere estar "al margen", ¿apoya su decisión?
2 mins

Lucero explica por qué su hijo José Manuel prefiere estar "al margen", ¿apoya su decisión?

Univision Famosos
Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”
1:12

Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”

Univision Famosos


Además, está claro que en las venas de esta joven artista fluyen los talentosos genes de sus padres. Con su estilo propio, ha demostrado tener una voz privilegiada y habilidades en la actuación.

¿Qué dijo Lucero sobre el parecido con su hija Lucerito Mijares?

Frente a las constantes comparaciones con sus padres, Lucerito Mijares ha afirmado que no le molestan y que se siente orgullosa de quiénes son sus progenitores.

"La verdad no (me pesa) porque como me siento tan orgullosa de ser hija de quien soy, pues me siento la más feliz de poner su nombre en alto, creo que ellos también se sienten muy bien de eso. Podría ser todo lo contrario de desesperarme un poco de que todo el tiempo me estén preguntando por ellos, pero la verdad es que me siento muy agradecida de que muchos quieren saber cómo están ellos", respondió en una pasada entrevista publicada por el reportero Ernesto Buitron.

Lucerito Mijares y su mamá Lucero.
Lucerito Mijares y su mamá Lucero.
Imagen Lucerito Mijares/Instagram

Su madre, Lucero, también ha destacado la autenticidad de su hija, quien no busca parecerse a ninguno de ellos.

“Ella siempre ha tenido una personalidad muy de ella, ella es una esencia tan libre, tan maravillosa. Ella es del signo Acuario, es del 2 de febrero día de la Candelaria, y yo no sé si sea por su signo, pero su carácter es muy ella. Ella no copia a nadie. Y como lo digo en esta revista: Ella no es ni mi copia, ni la copia de su papá, ni pretende serlo, ni pretendemos que lo sea. A mí me encanta que ella sea única”, dijo la cantante en su canal de YouTube en junio del 2022.

Manuel Mijares y Lucerito.
Manuel Mijares y Lucerito.
Imagen Mezcalent
Relacionados:
Lucero Lucero MijaresLatin American Music AwardsFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD