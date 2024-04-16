¿A quién se parece más Lucerito Mijares? ¿Lucero o Mijares? Lo que opinan ellos
El debut de Lucerito Mijares junto a su papá Manuel Mijares en Juego de Voces ha desatado un debate sobre a cuál de sus papás se parece más. No te pierdas Juego de Voces todos los domingos a las 7P/6C por Univision.
Lucero Mijares, la hija de Manuel Mijares, hizo su debut en el reality Juego de Voces. Este emocionante programa se transmite todos los domingos a las 7P/6C por Univision. En este show, la experiencia y la herencia se entrelazan en una competencia de talentos.
La aparición conjunta de padre e hija junto a otras estrellas como Alicia Villarreal, Isabel Lascurain, Erik Rubín y Eduardo Capetillo, junto a sus respectivos hijos, Melenie, Joss, Mía, y Eduardo, ha generado un debate sobre a quién se parece más Lucerito Mijares.
En las redes sociales, no hay consenso sobre si heredó el cabello de su papá o la sonrisa de su mamá. Sin embargo, lo que es innegable es que, a sus 19 años, Lucerito posee una personalidad auténtica que cautiva a la audiencia.
Además, está claro que en las venas de esta joven artista fluyen los talentosos genes de sus padres. Con su estilo propio, ha demostrado tener una voz privilegiada y habilidades en la actuación.
¿Qué dijo Lucero sobre el parecido con su hija Lucerito Mijares?
Frente a las constantes comparaciones con sus padres, Lucerito Mijares ha afirmado que no le molestan y que se siente orgullosa de quiénes son sus progenitores.
"La verdad no (me pesa) porque como me siento tan orgullosa de ser hija de quien soy, pues me siento la más feliz de poner su nombre en alto, creo que ellos también se sienten muy bien de eso. Podría ser todo lo contrario de desesperarme un poco de que todo el tiempo me estén preguntando por ellos, pero la verdad es que me siento muy agradecida de que muchos quieren saber cómo están ellos", respondió en una pasada entrevista publicada por el reportero Ernesto Buitron.
Su madre, Lucero, también ha destacado la autenticidad de su hija, quien no busca parecerse a ninguno de ellos.
“Ella siempre ha tenido una personalidad muy de ella, ella es una esencia tan libre, tan maravillosa. Ella es del signo Acuario, es del 2 de febrero día de la Candelaria, y yo no sé si sea por su signo, pero su carácter es muy ella. Ella no copia a nadie. Y como lo digo en esta revista: Ella no es ni mi copia, ni la copia de su papá, ni pretende serlo, ni pretendemos que lo sea. A mí me encanta que ella sea única”, dijo la cantante en su canal de YouTube en junio del 2022.